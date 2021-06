Toulon répond au CO, fin de saison pour Paiva... Ce qu'il ne fallait pas manquer hier !

Le RCT dément avoir appelé la police pour dénoncer les supporters du CO

Accusé d'avoir composé le 17 pour dénoncer la présence de fans castrais en tribunes samedi soir, la direction du RCT s'est empressée de démentir l'information ce mercredi. Selon le club, "aucun membre du Rugby Club Toulonnais n’a appelé la police le Samedi 5 Juin 2021 dans le but de dénoncer l’affluence au Stade Pierre Fabre. L’intervention de la police résulte d’un échange entre la Préfecture du Var et celle du Tarn." Nos confrères de La Dépêche du Midi avaient dévoilé en début de semaine que le club varois, par le biais de son président Bernard Lemaitre, s'était plaint aux forces de l'ordre du nombre de spectateurs présents au stade Pierre-Fabre, malgré le couvre-feu en vigueur à ce moment-là (le match débutait à 21h.

Blessure : fin de saison pour Paiva

Le pilier gauche de l'Union Bordeaux-Bègles Thierry Paiva s'est blessé à l'épaule lors de la dernière journée de championnat contre Toulouse. Après examens, il souffre d'une luxation de l'épaule gauche et manquera la fin de saison et donc les phases finales avec son club.

Santiago Arata prolonge à Castres

Le demi de mêlée du CO prolonge son aventure dans le Tarn. L'Uruguayen a allongé la durée de son contrat de deux saisons supplémentaires, alors qu'il était déjà engagé jusqu'en 2022. Il sera donc Castrais au moins jusqu'en 2024. Arrivé de Penarol Rugby à l’intersaison, Arata (43 sélections) a disputé 19 matchs sous les couleurs tarnaises.

Trévise qualifié en finale de Rainbow Cup après l'annulation de son match contre les Ospreys

Le Benetton Trevise s'est qualifié pour la finale de Rainbow Cup, après l'annulation du dernier match de poule qui devait l'opposer aux Ospreys, ce samedi, à Sweansea. Une série de tests a effectivement révélé trois cas de Covid-19 dans les rangs gallois. Le manque de date disponible pour un éventuel report de la rencontre a contraint l'organisation à octroyer une victoire à 4 points aux Trévisans. Avec ces points en plus, le Benetton reste invaincu et ne peut plus être rattrapé tout en haut du classement.

Un rugbyman condamné après avoir agressé un arbitre

Un ancien troisième ligne du club d'Artix (Pyrénées-Atlantiques) a été condamné ce mardi à deux mois de prison avec sursis, par le tribunal correctionnel de Pau. Il avait attrapé un arbitre par le cou lors d'une rencontre datant de mai 2017. Lors d'un 32ème de finale de coupe de France de 4e série, Brandon, troisième ligne de 22 ans, avait attrapé l’arbitre par le cou. Ce fait avait eu lieu au beau milieu d'une bagarre générale, en début de seconde période, ce qui avait conduit à l’interruption de la rencontre (50e). Le joueur avait été radié à vie par la fédération.