Toulon officialise Kolbe, Oyonnax gagne à Grenoble ... Ce qu'il ne fallait pas manquer ce vendredi

Cheslin Kolbe est Toulonnais

Comme annoncé dans les colonnes de Midi Olympique, l’ailier Toulousain Cheslin Kolbe s’est engagé ce vendredi avec le Rugby Club Toulonnais. Sur ses réseaux sociaux, le club varois a officialisé le transfert du joueur star des Springboks, champion du monde, d’Europe et de France en titre. Le RCT a donc racheté les deux dernières années de contrat de Kolbe pour un montant avoisinant les 1,8 million d'euros ! L’ailier dispute actuellement le Rugby Championship avec les Springboks, à l'autre bout du monde. Kolbe a d'ailleurs réagit sur ses réseaux sociaux, en publiant un message de remerciement à la communauté du Stade toulousain. "Toulouse est un endroit particulier, qui sera toujours ma maison", a-t-il commenté.

Oyonnax l'emporte à Grenoble

Bien plus en place que son adversaire, Oyonnax s’est logiquement imposé 14-22 sur la pelouse du stade des Alpes. Si Grenoble a réagi dans les vingt dernières minutes en inscrivant deux essais, ce sont les joueurs de Joe El Abd qui ont globalement dominé les débats et qui réalisent un gros coup dès la première journée. Pour la première fois depuis 2009, Oyonnax s’impose au stade des Alpes (14-22) et par la même occasion, envoie un message fort à ses concurrents au top 6. De son côté, le FCG est apparu trop brouillon et, hormis les quelques fulgurances de Capuozzo et Qadiri, n’a pas franchement convaincu. Au soir de cette première journée, on peut donc affirmer que les Grenoblois sont encore en rodage.

Toulouse domine largement Toulon en match amical

Pour ce match de reprise, les Toulousains ont récité leur rugby : huit essais, pour un score final de 52-10, les joueurs d'Ugo Mola semblent déjà prêts à une semaine du retour du Top14. De leur côté, amorphes pendant la première période, les Varois devront impérativement afficher un autre visage s'ils veulent éviter de connaître le même sort la semaine prochaine face à Montpellier.

Altrad nouveau sponsor maillot des All Blacks à partir de 2022

Le groupe Altrad, déjà sponsor maillot du XV de France jusqu'en 2023, deviendra également celui des sélections néo-zélandaises à partir de 2022, a annoncé la Fédération néo-zélandaise de rugby, ce vendredi, dans un communiqué. Le spécialiste français des services aux entreprises industrielles et de matériel pour le bâtiment remplace l'assureur américain AIG sur le mythique maillot des All Blacks. Déjà propriétaire du club français de Montpellier, Mohed Altrad s'est engagé pour une durée de six ans. Le partenariat inclut également la sélection féminine de rugby à XV, les Black Ferns, ainsi que quatre autres sélections néo-zélandaises (rugby à VII, Maoris, U20).

Jeux paralympiques : les Bleus vainqueurs du Danemark, mais privés de demi-finale

La France s'est imposée vendredi (50-52) pour son troisième et dernier match de poule contre le Danemark. En revanche, il n'y aura pas la moindre médaille pour les hommes d'Olivier Cusin. En effet, suite à la victoire contre le Danemark, la rencontre entre le Japon et l'Australie était décisive et décidait du sort des Bleus. Mais la victoire des Japonais (53-57) a véritablement stoppé tout espoir français. Au nombre d'essais inscrits (151 pour la France et 156 pour l'Australie), l'équipe de France est éliminée de la compétition. Elle peut encore aller chercher une cinquième place, synonyme de son meilleur classement obtenu aux jeux Paralympiques (8e à Londres en 2012 et 7e à Rio en 2016).