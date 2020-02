Toulon a trouvé son numéro 9, Mignardi rebondit en Pro D2... Les 5 infos de ce mercredi

Takulua au RCT jusqu'en 2022

C'est une information Midi Olympique. Toulon cherchait un demi de mêlée pour remplacer Rhys Webb, rentré au pays de Galles, il semble que son remplaçant ait été trouvé. Le Tongien Sanatane Takulua va s'engager avec le club varois jusqu'en 2022. Puissant, rapide mais également buteur, le joueur a passé sa visite médicale mardi, et sera officialisé dans les prochains jours. Il arrive en provenance de Newcastle, où il évoluait depuis 2015.

Mignardi à Mont-de-Marsan

On vous l'annonçait lundi dans la foulée de son départ de Brive, c'est désormais officiel. Le centre Arnaud Mignardi va poser ses valises à Mont-de-Marsan, actuel dixième de Pro D2. Mignardi et ses plus de 320 matchs chez les professionnels arrive en tant que joker médical de Jens Torfs, international belge, out jusqu'a la fin de la saison. Une très bonne pioche pour les Montois.

Arnaud Mignardi (Brive) - 23 décembre 2016Icon Sport

Les 15 mêmes pour l'Irlande

On ne change pas une équipe qui gagne. Andy Farrell a décidé d'aligner le XV de départ victorieux des Gallois (24-14) pour aller défier l'Angleterre à, Twickenham. Rob Herring tient la corde au talonnage alors que Jordan Larmour reste à l'arrière. Seul changement notable dans les 23 : le retour de Caelan Doris sur le banc. Le troisième ligne était sorti en début de match face à l'Écosse.

Trois changements pour l'Écosse

Pour le déplacemennt en Italie comptant pout la troisième journée du Tournoi 2020 (samedi 15h15), le sélectionneur Gregor Townsend a opéré trois changements. McInally remplace Brown au talonnage, Jonny Gray, blessé à la main et forfait pour le reste du tournoi, est remplacé dans le XV par Toolis. Enfin, c'est Chris Harris qui sera aux côtés de Johnson au centre à la place de Huw Jones.

Huit rugbymen argentins placés en détention provisoire

C'est une affaire qui bouleverse l'Argentine depuis maintenant un mois. Mardi, des milliers de personnes ont manifesté à travers le pays pour exiger justice à la suite du meurtre d'un jeune homme de 18 ans, passé à tabac par huit rugbymen, âgés de 18 à 20 ans. L'agression avait été filmée et publiée sur les réseaux sociaux, ce qui a soulevé une vague d'indignation dans le pays. Les huit suspects ont été placés en détention provisoire, ils risquent jusqu'à la perpétuité.