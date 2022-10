Cette victoire a mis un peu de temps à se dessiner. Vous avez du vous accrocher pour aller la chercher.

On savait que ça allait être un match compliqué, Bayonne est une équipe qui s'accroche à l'extérieur et qui joue bien à la maison. Ils ont de très bons joueurs. Et ça s'est vu, jusqu'à la 50ème minutes on perdait le match. Ils négocient mal une mêlée à 5 mètres à ce moment là, on a eu un peu de chance. Après on a réussi à marquer durant nos temps forts. Au final on gagne, et c'est ça le plus important.

Vous avez tout de même réussi à les contenir plusieurs fois à 5 mètres de votre ligne...

On en a beaucoup parlé cette semaine, dès que les équipes arrivaient dans nos 22 mètres elles marquaient trop facilement des points. On voulait être costaud dans cette zone et on a réussi à le faire en deuxième mi-temps. Ca a été l'un de nos gros points forts.

Vous étiez "chaud" aujourd'hui...

Oui je suis chaud, comme toute l'équipe (rires). On travaille bien toute la semaine, petit à petit on monte de niveau. La semaine prochaine le match sera compliqué (Castres se déplace à Toulon, ndlr), on verra le résultat mais on est en confiance.

Pouvez-vous nous parler de votre drop ?

Je l'avais préparé, je savais qu'ils étaient contre le vent. J'ai bien mis les crampons, je me suis touché un peu le visage comme je fais pour les transformations et les pénalités... (rires) Après j'ai eu de la réussite.

Comment sortez-vous de ce match où tout vous a réussi ?

Je n'ai pas tout réussi, j'ai loupé quelques plaquages, j'ai peut-être pas fait les bons choix de temps en temps. Bien sûr, je suis content pour les coups de pied, les pénalités et les transformations. Je suis content quand je joue bien mais le plus important c'est la victoire.

Face à l'Aviron bayonnais, Julien Blanc a disputé sa deuxième rencontre sous les couleurs du CO. Icon Sport

Vous découvrez de nouveaux demis de mêlée cette saison. Vous avez commencé avec Gauthier Doubrère et il a été remplacé par Julien Blanc. Comment ça se passe ?

Ca se passe bien, ils ont vite compris notre système de jeu. J'essaie de leur parler et de les aider vu qu'ils sont nouveaux. On se comprend bien, on est bien sur le terrain, c'est facile de jouer avec des bons mecs comme eux.

Avez-vous eu peur de perdre cette invincibilité à domicile quand vous étiez menés en seconde période ?

C'est pas vraiment de la peur, mais quand ils ont eu une mêlée à 5 mètres de notre ligne, je me suis dit qu'il fallait vraiment sortir de cette situation sans encaisser de points. Une fois qu'on a réussi à s'en sortir, j'avais confiance en l'équipe. Je savais qu'on allait réagir et gagner ce match.

Propos recueillis par Philippe Girardie