Et cette fois, direction Toulouse pour Christian Califano afin de rencontrer un vieil ami, Yann Delaigue, mythique demi d'ouverture du Stade Toulousain. Les deux anciens rugbymen ont pu déguster de très alléchantes madeleines artisanales préparées par Pascal Rami, producteur local de la région et commercialisées par Mathieu Lebreton dans son Intermarché. Moment d'échange entre les deux anciens coéquipiers avant de regagner la fabrique. Les quatre protagonistes sont rejoint rapidement par le garant de l'institution "Vital Aimé", Bertrand Vital, président de la biscuiterie. Tous les cinq vont passer un moment convivial autour de la conception de ce met qui nous rappelle tant de souvenirs. Et à la fin, vous découvrirez toute la gourmandise de Christian Califano !

Le XV des producteurs, épisode 7 avec IntermarchéRugbyrama

Découvrez un extrait de ce septième épisode !

Vidéo - Nouvel épisode gourmand du XV des producteurs avec Yann Delaigue 00:34

