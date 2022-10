Raka, l'insaisissable clermontois

Auteur de 5 essais depuis le début de la saison, Alivereti Raka impressionne. Meilleur marqueur du championnat pour le moment, l'ailier clermontois enchaîne les belles prestations en ce début de saison. Surpuissant, rapide et adroit, l'Asémiste est dans tous les bons coups de son équipe. Capable d'amorcer et de terminer les actions, le joueur d'origine fidjienne fait des ravages dans les défenses de Top 14. Avec un triplé inscrit contre Lyon et un doublé contre Pau, celui qui fêtera son retour avec les Bleus à l'issue du prochain rassemblement semble être dans la forme de sa vie. Désormais expérimenté, le numéro 11 de 27 ans est, aux côtés de Damian Penaud, la principale arme offensive de l'ASM.

Contre Bordeaux, il se pourrait bien que Alivereti Raka fasse une nouvelle fois parler la poudre. Doté de caractéristiques physiques hors-normes et d'un instinct de finisseur redoutable, il ne serait pas surprenant de le voir franchir la ligne pour la 6ème fois de la saison. D'autant plus que sa récente convocation avec le XV de France pour la tournée de novembre lui a probablement donné l'envie de réitérer les performances de haut niveau, pour pourquoi pas accrocher le wagon qui participera au Mondial 2023.

Top 14 - Alivereti Raka (Clermont) fait partie des 42 joueurs appelés pour préparer la tournée de novembre. Icon Sport

Tambwe, de retour aux affaires

Sensation bordelaise de ce début de championnat, Madosh Tambwe n'a pourtant disputé que trois rencontres pour le moment. Et si son temps de jeu est pour le moment relativement faible, il ne lui en aura pas fallu plus pour exposer l'étendue de ses capacités. Auteur d'un premier match tonitruant sous les couleurs bordelaises, avec deux essais inscrits face à Toulouse pour ses débuts en Top 14, le Sud-africain est déjà un poison pour les défenses. Redoutablement efficace, l'ailier de 25 n'a besoin que de peu de ballons pour faire des dégâts, en témoigne sa performance contre le Stade toulousain.

Revenu à la compétition lors de la précédente journée contre le Racing 92, Madosh Tambwe a une nouvelle fois prouvé qu'il n'avait rien d'un joueur banal. Passeur décisif, il a fait de nombreuses différences lors de la rencontre, notamment grâce à son énorme pointe de vitesse. Après une telle prestation, l'ancien joueur des Bulls sera à coup sûr l'un des joueurs à surveiller sur la pelouse du Marcel-Michelin. Pouvant causer de sérieux problèmes à n'importe quelle défense, il pourrait bien jouer un mauvais coup aux Jaunards.

Par Philippe Girardie