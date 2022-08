Il y a des matchs qu'on attend plus que d'autres, et ce La Rochelle Montpellier fait clairement partie des rencontres que les fans de rugby ont coché dans leur calendrier. Pour beaucoup, la soirée de samedi est réservée pour voir ce duel entre le dernier champion d'Europe et le récent vainqueur du Top 14. Une sorte de trophée des champions, comme diraient les footballeurs. Il s'agit surtout d'une rencontre de la première journée du championnat, déjà très importante pour le début de saison, au vu du niveau de ces deux armadas.

"Montpellier est une grosse équipe donc c'est cool (de les jouer à la première journée, NDLR). Ça permet de bien se jauger sur le début de saison et de voir la marge de travail qu'il reste", confiait récemment Reda Wardi dans nos colonnes. Il faut dire aussi que les Rochelais sont très attendus, surtout avec les récentes arrivées au club. Dotés d'un des effectifs les plus alléchants du championnat, les Maritimes qui étaient déjà bourrés de joueurs de talents composeront en plus avec Hastoy, Seuteni, Thomas ou encore Tanga. "Il y a eu un gros recrutement qui a été fait, acquiesçait Wardi. On avait déjà un bon effectif l'an dernier donc on va voir ce que ça va donner cette année. Sur le papier, on est plutôt bien. Mais on ne peut pas lancer les dés avant que la partie ne soit jouée."

Une revanche pour les Rochelais

Mais la Rochelle n'est pas la seule équipe à avoir eu la main lourde lors du marché des transferts. Montpellier s'est lui aussi renforcé avec des joueurs de renom. Léo Coly, Ben Lam, Louis Carbonel, Clément Doumenc, Simon Pierre-Chauvac et Karl Tu'inukuafe se sont engagés dans l'Hérault et donnent une dimension supplémentaire à un effectif déjà lourdement armé. Au délà du duel de champions, ce La Rochelle - Montpellier sera aussi un affrontement de stars sur le terrain, ce qui pourrait donner un match de très haut niveau.

Les Rochelais auront l'avantage de recevoir ce choc mais souvenez-vous de la saison dernière, le MHR avait arraché un succès sur la pelouse de Marcel-Deflandre (23-29). Cela ajoute donc un sentiment de revanche aux Rochelais, qui auront à cœur de mieux démarrer leur championnat que l'an dernier. Une victoire leur permettrait aussi d'affirmer leur ambition de conquérir la France après avoir dominé l'Europe. Mais les Montpelliérains pourraient aussi frapper un grand coup sur la table en cas de succès. Pour ce match, le suspense est entier mais ce qui est sûr, c'est que ce duel de champion promet de grandes choses.