"Ces joueurs vont être isolés et l'entraînement reprendra ce mardi avant les non positifs, a confirmé le directeur général. Ce sont trois joueurs qui ne pourront sûrement pas jouer samedi à Biarritz. Il est question que le protocole bouge et que la période d'isolement soit ramenée à cinq jours pour les asymptomatiques. Les choses évoluent de jour en jour, on s'adapte mais ces trois joueurs seront probablement forfaits." Une mauvaise nouvelle forcément, alors que la rencontre contre Biarritz s'annonce capitale pour les Catalans dans la quête du maintien. Sept joueurs avaient déjà manqué la réception du Stade français l'année dernière pour avoir contracté le virus.