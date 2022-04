Arrivé dans les Hauts-de-Seine il y a maintenant trois ans, Yoan Tanga (25 ans) effectue sans aucun doute sa meilleure saison sous les couleurs du Racing 92. Fixé en numéro 8 par son coach Laurent Travers après avoir longtemps constitué une option sur le flanc de la troisième-ligne, l’ancien Agenais brille de mille feux et tape à la porte du XV de France. Le sélectionneur des Bleus Fabien Galthié n’est en effet pas insensible aux atouts présentés par le Racingman et l’a plusieurs fois appelé à Marcoussis au fil du dernier Tournoi des 6 Nations, sans toutefois lui décerner encore de cap. L’été prochain au Japon, peut-être ? Si les Racingmen ne disputent pas la finale du Top 14 fin juin, il semble évident que Yoan Tanga accompagnera son jeune demi de mêlée Nolann Le Garrec à la tournée estivale du XV de France...

Mobile, agressif en défense et compensant son relatif déficit de puissance par une habilité évidente à jouer "l’épaule faible" de ses adversaires, le numéro 8 du Racing a une nouvelle fois signé un match complet contre le Biarritz olympique, samedi soir à Nanterre (40-7). Auteur d’un essai en force en début de deuxième période, Yoan Tanga offrit surtout une merveilleuse passe décisive (une chistera, s’il vous plait !) à son coéquipier Donovan Taofifenua. "Le staff me fait enchaîner depuis le début de saison", expliquait-il en conférence de presse d’après-match. "Ca me donne de la confiance, je me sens bien". Yoan Tanga, qui rejoindra La Rochelle à la fin de la saison, s’est juré de quitter le Racing lesté d’un titre et dans cette quête, il pourra aussi compter sur les formes éblouissantes affichées depuis plusieurs semaines par Teddy Thomas, Gaël Fickou ou Nolann Le Garrec.