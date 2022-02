Comme disait Jacques Dutronc, "Paris s'éveille". Si ce n'est pas aussi tôt que l'explique la chanson, c'est sans doute au bon moment que les hommes de Gonzalo Quesada mettent le réveil. Un réveil bien à l'heure pour se rendre vers le top 6. Actuellement à la 8ème place, après le succès de la Rochelle ce soir face à Clermont, Paris peut espérer quelque chose de beau en fin de saison. Une réalité que l'on n'aurait pas forcément imaginé lorsqu'au début de saison, les basses places étaient plutôt de mise alors que l'hiver s'apprêtait à tomber.

Mais ce n'est pas une surprise, ni une bénédiction, si les Parisiens en sont là aujourd'hui. C'est bien le fruit d'un travail mené par maestro Quesada et son staff qui bonifient les talentueuses individualités de son effectif. Une fluidité dans le jeu, des systèmes travaillés et le plus important : des résultats opportuns. Voilà ce que Paris a construit l'hiver venu. Sans faire ligne par ligne, le pack XXL composé de Alo-Emile, ou des précieux deuxième-ligne Gabrillagues, Azagoh, s'est construit une véritable identité de jeu. Paris n'a pas peur d'avoir le ballon et ça se voit. Et ce serait un euphémisme que de louer le grand Sekou Macalou, facteur X de ce groupe d'avant et de ce collectif en confiance.

Derrière, la cavalerie instaure vitesse et percussion dans son jeu à l'image de Segonds qui engrange de la confiance et se montre plus à l'aise offensivement. Il est aussi important de souligner l'apport du fidjien Waisea Nayacalevu. Le trois-quart polyvalent insuffle cette facilité, cette dextérité qui sont la marque des grands. Il assure aussi un travail défensif de qualité evidemment et c'est toute l'équipe qui marche dans ses pas.

Paris est bien, Paris réalise la dynamique qui est la sienne, mais Paris prend conscience du chemin qui reste à faire avec un calendrier disons... façon phase finale. C'est simple Paris va affronter dans les mois qui suivent ce qu'il se fait de mieux en France. D'abord le dauphin montpelliérain samedi prochain dans son jardin, là ou il n'a plus perdu depuis novembre dernier. Un défi de taille qui en appelera un autre la semaine suivante. L'ennemi toulousain, toujours privé de ses nombreux internationaux, battu d'une courte tête récemment mais qui aura a coeur de prendre sa revanche. Après une courte trève, viendra ensuite le tour de l'armada girondine à Jean Bouin. Des Bordelais qui se déplacent de manière inconstante mais qui restent une équipe difficilement manoeuvrable. Pour enfin finir ce tour des grosses écuries par le derby face au Racing dans sa salle de la Défense Arena.

Un tour d'horizon qui donne le tournis tant le chemin s'annonce escarpé. Une série de matchs cinq étoiles qui leur permettra peut être de se diriger vers le soleil du printemps. Mais ne dit-on pas que Paris est la ville de tous les possibles ?