Alors que l’UBB avait le bonus offensif à un quart d’heure de la fin, grâce à deux essais en deux minutes marqués par Federico Mori (64e) et UJ Seuteni (66e), et que les Girondins l’avaient à nouveau à cinq minutes du coup de sifflet final suite au doublé de Mori (76e), les joueurs de Christophe Urios n’ont pas réussi à conserver le précieux sésame après une fin de match un peu folle. Malgré tout, ils gardent leur place de leader et comptent désormais cinq points d’avance sur le Stade toulousain, second.

Alors heureux, les Bordelais ? Ou frustrés d’avoir laissé échapper la victoire bonifiée ? "On aurait espéré mieux, soupirait l’arrière Romain Buros au coup de sifflet final. Quand tu as deux fois le bonus offensif dans un match, tu es forcément déçu que ce soit l’équipe adverse qui sorte avec un bonus défensif. Mais je pense qu’il faut quand même être content, car on reste premier avec cinq points d’avance. Après trois semaines sans jouer, c’est logique qu’on manque un peu de rythme, mais on aurait dû s’y attendre plus. On en avait parlé cette semaine et j’espère que ça ira mieux à Brive, le week-end prochain. Quand tu n’as pas la possession, c’est compliqué. Nous avons été un peu contrés en conquête en début de match, donc nous n’avions pas grand-chose pour nous. Cependant, je ne pense pas que les gars aient lâché à la fin. Biarritz a peut-être eu un peu plus d’envie, le bon rebond au bon moment aussi. Ça ne tourne pas en notre faveur, mais ce n’est pas complètement négatif non plus."