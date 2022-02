L'histoire d'amour entre Pierre Mignoni et le Rugby Club Toulonnais va donc connaître un cinquième rendez-vous. Cette idylle qui a débuté il y a plus de 44 ans maintenant, quand un petit enfant nommé Pierre a vu le jour le 28 février 1977. Et dans sa ville natale, Pierre Mignoni va toucher ses premiers ballons et lacer ses premiers crampons. Grand demi de mêlée, il y découvre le haut niveau en 1996, effectuant ses premières feuilles de match en équipe première jusqu'à découvrir (déjà) l'équipe de France un an plus tard, il est alors seulement âgé de 20 ans. Il mettra ensuite les voiles pour Béziers puis fera son retour après seulement une saison loin du Var.

Encore une fois, il ne restera qu'une seule année sous les couleurs du RCT avant de changer d'air et de s'engager à Dax puis une nouvelle fois à Béziers. Un deuxième rendez-vous raté avec le RCT mais Pierre Mignoni n'abandonne pas l'idée de retrouver Toulon durant sa carrière pour un troisième passage. Après deux saisons à Béziers mais surtout six sous les couleurs de Clermont, le numéro neuf retrouve les bords de la Méditerranée et Toulon en 2009. Alors qu'il côtoyait les sommets avec l'ASM, s'inclinant notamment deux fois en finale du Top 14 en 2008 puis en 2009, le choix du cœur prend le dessus et il signe son retour sur la rade dès la remontée du RCT en Top 14.

Une fin de carrière de joueur à Mayol

Avec ce Toulon version Boudjellal, il forme la charnière avec un certain Jonny Wilkinson et atteint les demi-finales du championnat dès sa première saison. Vaincu par son ancien club, Clermont, il ne connaîtra pas la finale au Stade de France avec son club formateur. L'année suivante, sa quatrième au total sous les couleurs varoises, le demi de mêlée n'arrivera pas à guider une nouvelle fois Toulon dans le top 6 et tire sa révérence sur une fin de saison frustrante en 2011. Il prendra sa retraite à 34 ans alors que Mourad Boudjellal souhaitait le prolonger pour deux saisons supplémentaires.

Pour autant, Pierre Mignoni ne s'en ira pas bien loin puisqu'une fois sa carrière de joueur terminée, il intègre le staff du RCT en tant qu'entraîneur des arrières. Il aura en charge la ligne arrière "galactique" toulonnaise jusqu'en 2015. Un passage rempli de succès puisqu'il remporte trois Champions Cup et un bouclier de Brennus en 2014 sur le banc de Toulon. En 2015, il quitte ses fonctions pour devenir manager général à Lyon. Là aussi, ses qualités de manager font leurs preuves puisqu'il transforme le Lou en un des cadors de notre championnat.

Pierre Mignoni - ToulonIcon Sport

Un nouveau départ en 2022

La nouvelle a donc été officialisée ce mercredi matin, Pierre Mignoni va retrouver sa ville natale et son club de cœur en juillet 2022. Il formera un tandem avec Franck Azéma pour tenter de retrouver les sommets qu'il a déjà côtoyés par le passé avec le club varois. L'ancien demi de mêlée a donc fait le choix du cœur en rejoignant Toulon pour ce qui sera au total son cinquième passage dans les couloirs de Mayol. Après trois ans tant que joueur de rugby et un plus que réussi dans la peau d'un entraîneur des arrières, l'actuel manager lyonnais va arriver avec un tout autre statut et une réputation qui n'est plus à faire. L'histoire d'amour entre Toulon et Pierre Mignoni est donc encore loin d'être finie puisqu'il s'est engagé pour au moins quatre saisons, soit jusqu'en 2026.