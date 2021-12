C’est une sixième victoire de rang pour vous. Elle est bonifiée, alors que vous étiez à 14 contre 15. La soirée est très belle pour votre équipe…

Oui. Ce qui est sûr, c’est que rien n’a été facile. Il faut féliciter les Biarrots qui ne lâchent rien. Étonnamment, on domine vraiment cette première mi-temps et on ne tourne qu’à un point d’avance parce que leur buteur a été très efficace. Même en ayant pris ce carton rouge, on est à l’image de ce qu’on fait depuis le début de la saison. On finit très bien les matchs, on n’a pas eu l’impression d’être à sept contre huit devant. Les joueurs qui sont rentrés ont amené une vraie plus-value et aujourd’hui, on est contents et fiers. Nous sommes à quarante points au bout de treize journées. Maintenant, on va vite rentrer et récupérer, car nous avons un match très important dimanche, contre Toulon.

Vous allez jouer le haut de tableau, vous êtes à égalité de points avec Toulouse qui compte un match en moins. Au vu de la dynamique et de vos performances à répétition, Montpellier ne peut plus se cacher ?

Si vous ne parlez pas beaucoup de nous, ça m’ira très bien. Vous savez que je ne suis pas très bon avec les médias. Moins je parle avec vous, mieux c’est. Ce que j’aime, c’est l’état d’esprit. Nous avons eu une saison compliquée l’année dernière, mais nous l’avons très bien terminée avec dix victoires d’affilée. Là, nous avons eu beaucoup de blessés, des absents, mais il y a un staff et des joueurs qui travaillent énormément. J’ai toujours cru au travail et aujourd’hui, on peut voir qu’il y a un état d’esprit incroyable. À 14 contre 15, on aurait pu lâcher mentalement et au contraire, on n’a rien lâché. On finit avec deux très beaux essais. Gagner avec le bonus offensif à Biarritz, ça n’arrive pas souvent. On termine très bien 2021. Maintenant, on va essayer de bien commencer 2022.

Après tout ce que vous avez traversé en 2021, cette victoire va vous donner encore plus de confiance…

Quand tu vois qu’au début, Guilhem Guirado, Benoît Paillaugue et Arthur Vincent étaient capitaines et que les trois sont blessés... Aujourd’hui, ça a été Yacouba Camara, puis Jan Serfontein et Paul Willemse. Des leaders se dégagent. Des mecs bossent, mais il y a une vraie identité. La fierté, c’est que sur ces treize matchs, on a pris des points de partout. On n’est jamais revenu avec zéro point. Ça veut dire qu’on est présent, qu’on est efficace. Aujourd’hui, on marque trois essais à l’extérieur. C’est au crédit des joueurs et de tout mon staff qui est complètement investi dans cette tâche-là.

Votre équipe a été très propre en conquête, non ?

En mêlée, on commence à être très solide. Aujourd’hui, on avait fait la stratégie de mettre Janse van Rensburg en troisième ligne. On sait que les Biarrots sont très efficaces sur les ballons portés. On leur a volé beaucoup de ballons sur leurs lancers. Ils ont eu du mal à s’organiser là-dessus. On a une belle conquête. Olivier Azam fait un super travail.