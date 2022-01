C’est bien d’avoir marqué ces deux essais en fin de match, qui nous permettent de ramener un point. On se doit d’être plus pragmatique. Il y a des points importants qui sont laissés au pied, des actions qu’on doit finir avant, pour être dans le match et ne pas aller chercher le score à la fin. Aujourd’hui, l’état d’esprit de l’équipe est à mettre à l’honneur. Ce n’était pas facile. On perd de six-sept points à un moment, on aurait pu lâcher, mais les mecs qui sont rentrés ont amené de l’énergie. Eux avaient misé sur un énorme banc. Nos remplaçants à nous ont fait la différence et sont allés chercher ça. C’est vrai que c’est une énorme performance, mais ça reste un point et c’est moins important que le match contre Perpignan qui arrive samedi. Il y a eu des moments difficiles dans le match, mais on arrive à ramener quelque chose. Ce n’est pas une victoire, on en est conscients. On sait qu’à quinze minutes de la fin, on perdait de beaucoup. On va savourer le fait d’avoir ramené ce point-là.