Perpignan aura soigné sa dernière rencontre de la saison à domicile en Top 14. Pour les Catalans, le calcul était simple pour rester dans l'élite du rugby français : ils devaient s'imposer contre Bordeaux. En l'emportant, l'Usap a fait sa part du travail, mais dans le même temps, Brive est allé s'imposer à Perpignan. Une victoire qui laisse donc les coéquipiers de Mathieu Acebes a la treizième place. Une place synonyme de barrage d'accession qu'ils joueront à Mont-de-Marsan. De son côté, Bordeaux, qui pouvait espérer une qualification directe en demi-finale, devra passer par un barrage à domicile contre le Racing 92.

Aucune des deux équipes n’aura trouvé son compte ce soir à Aimé-Giral. Perpignan n’est toujours pas maintenu en Top 14 et Bordeaux n’a pas pu valider son ticket pour la qualification directe pour les demi-finales. Et dans cette rencontre où chacun avait fort à perdre, personne n’a semblé être rattrapé par l’enjeu. Et au contraire, Perpignanais et Bordelais n’ont cessé de produire du jeu et de se répondre coup pour coup.

À tel point qu’il n’y a pas eu besoin de round d’observation. Dès la septième minute, après une touche bien captée, l'UBB pilonne la ligne de Perpignan. Le ballon sort au large et c'est Romain Buros qui conclut le mouvement et inscrit le premier essai de la rencontre. Les Catalans pouvaient craindre le pire après une telle entame des hommes de Christophe Urios.

Mais seulement 4 minutes plus tard, les locaux ont répondu après une très longue séquence. Après avoir relancé de son camp, l'Usap a enchaîné les temps de jeu et percé à plusieurs reprises la défense de Bordeaux. Après plusieurs relais, c’est le deuxième ligne Tristan Labouteley qui est servi dans un intervalle et inscrit le premier essai des locaux.

Un chassé-croisé qui s’est poursuivi durant l’intégralité de la première période. Après un essai de Seuteni à la 33e, les Catalans n’ont mis que deux minutes pour leur répondre grâce à l’arrière Dubois. Une réalisation qui permettait à Perpignan de mener 17-12 à la mi-temps.

Un deuxième acte plus brouillon

Trop imprécis en seconde période, les Bordelais n’ont pas réussi à répondre à l’essai de Mamea Lemalu à la 53e minute. Pourtant, toujours dans la course même après la sirène, les coéquipiers de Matthieu Jalibert ont vendangé leur dernière occasion d’arracher le match nul en se faisant voler le lancer. Une action symbolique qui résume la deuxième mi-temps de l’UBB. De son côté, Perpignan a montré un visage encourageant avant son match pour la survie, dimanche prochain. Percutants et tranchants en attaque, solides en défense, les Catalans ont livré une partition complète.

Rendez-vous le week-end prochain à Mont-de-Marsan pour Perpignan pour espérer se maintenir dans l’élite du rugby français. De son côté, Bordeaux recevra La Rochelle pour une place en demi-finale.