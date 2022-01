Un dimanche, le 2 janvier, sous un grand soleil et avec 19 degrés. C'est dans ce contexte que s'est tenu ce duel extrêmement important dans la lutte au maintien entre Pau et Brive. Avant cette rencontre, les Palois pointaient à la 10e place et ne comptaient que trois points d'avance sur Brive, et cinq sur la zone rouge.