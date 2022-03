Après une victoire convaincante à Bordeaux avant la trêve, les Palois enchaînent un deuxième succès consécutif en s'imposant à domicile contre Perpignan 27-22. En s'appuyant sur une entame de match tonitruante, et sur Jordan Joseph, auteur d'un triplé, Pau se donne de l'air dans le bas du classement et possède désormais 10 points d'avance sur son adversaire du jour. Les Catalans eux, qui ont tout donné en fin de rencontre revenaient de trop loin. Ils décrochent néanmoins un précieux point de bonus défensif.

Après 3 semaines sans jouer, c’est Pau qui a mieux retrouvé ses repères en début de match. En mettant la main sur le ballon, les Palois ont imprimé le rythme de la rencontre pendant le premier quart d’heure. Sous l’impulsion d’un Clovis Le Bail bien inspiré, les joueurs de la Section ont marqué deux essais en seulement six minutes. Deux essais inscrits par le troisième ligne centre Jordan Joseph.

À la cinquième minute, le joueur prêté par le Racing 92 est bien servi après contact par le demi de mêlée et va inscrire le premier essai de la rencontre. Six minutes plus tard, Le Bail trouve cette fois-ci le talonneur Lucas Rey qui fixe la défense et sert à hauteur Joseph qui prend l’intervalle et va aplatir le deuxième essai des siens. Une entame de match rêvée pour les Palois qui comptaient 14 points d’avance.

Mais les locaux n’étaient pas les seuls à avoir des fourmis dans les jambes après ces semaines sans compétitions. Les Catalans ont décidé de jouer presque tous les ballons. Et c’est d’ailleurs sur un ballon de récupération que Perpignan va inscrire un essai et revenir dans la rencontre. Après un turn-over dans les 22 mètres de Pau, les Usapistes vont chercher l’extérieur et trouvent en coin Lucas Dubois qui remet les siens dans la partie. Malgré tout, les Palois regagnaient les vestiaires avec 10 points d’avance à la pause.

La furia catalane

En seconde période, les deux équipes n’ont pas baissé le pied au niveau de l’intensité. Et grâce au troisième essai de Joseph sur un pick and go, les joueurs de la Section prenaient 17 points d’avance. Mais les Catalans sont reconnus pour ne jamais baisser les bras et sous l’impulsion de leur banc, les visiteurs ont bien failli jouer un mauvais tour à la Section paloise. Avec un premier essai à la 70 par l’intermédiaire de Fa’asalele, l’Usap se mettait à rêver d’une incroyable remontée.

Une remontée qui a pris encore plus d’épaisseur sept minutes plus tard quand Mamea Lemalu a inscrit le troisième essai de Perpignan et mis son équipe dans les clous du bonus défensif. Après la sirène, les Catalans ont tenté d’aller chercher une victoire inespérée une demi-heure plus tôt, mais la défense de Pau n’a pas craqué et a finalement récupéré le ballon.

Après sa victoire contre le Racing 92, Perpignan tombe à Pau et reste 13e au classement. Prochain rendez-vous pour les Usapistes, samedi prochain avec la réception de Montpellier. Les Palois, eux, se rendront à Biarritz pour un nouveau duel de fond de classement.