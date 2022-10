Trois matchs, trois victoires qui laissent penser à une opération de soudage. Comme si la période agitée avait resserré les liens d’un groupe qui végète depuis plusieurs années – exception faite de la saison 2020/2021 - dans le ventre (très) mou du classement du Top 14. Comme si le mal venu de l’extérieur avait fait du bien à l’intérieur. On peut toujours y croire… Peut-être y a-t-il, à tout dire, une part de vérité dans cette opération de "com". Qui sait ? Seuls contre tous et surtout face à ces vilains journalistes accusés de tous les maux, dont le seul souci ne serait que de déstabiliser l’équipe en colportant rumeurs et "blabla".

Et puis, on peut aussi penser que le Stade français vient de battre trois équipes qui ont plus de chance de lutter jusqu’au bout pour ne pas choper l’une des deux dernières que de jouer la phase finale. On est aussi en droit d’affirmer que le jeu parisien n’a rien d’abouti malgré ce qu’on essaie de nous vendre. En témoigne cette dernière rencontre face à Brive. Certes, de nombreux points positifs sont à souligner, notamment la conquête et la défense sur lesquelles les Stadistes se sont largement appuyés pour s’imposer. Mais s’ils ne parviennent pas à hausser leur niveau de jeu, les deux prochains déplacements à Montpellier et à Toulouse pourraient bien les ramener à la réalité. Encore que, ces deux dernières équipes seront amputées de leurs internationaux… Ce qui pourrait bien renforcer la théorie du complot.