La première de Ronan O'Gara en tant que manager rochelais partait sur de bonnes bases avant de voir son deuxième ligne Will Skelton expulsé pour une épaule contre tête dangereuse. Dominateur et globalement plus séduisant avant cette 57ème minute, le jeu des Maritimes s'est peu à peu effrité pour laisser celui des Toulousains prendre le dessus.

En conférence de presse, l'Irlandais était mécontent de l'arbitrage de cette action : "On était en contrôle du match jusqu'à ce rouge. Après, les Toulousains ont pris leurs opportunités. Je pense que le rouge de Twickenham, c'est rouge, rouge, rouge. Ce soir, pour moi, c'est maximum carton jaune avec la règle. Des circonstances font qu'on peut réduire un rouge au jaune." Sans doute pensait-il au fait que Richie Arnold était baissé au moment de l'impact, plaqué par Kévin Gourdon. Mais la règle est claire, pas de circonstances atténuantes pour une charge à l'épaule.

"Pourquoi la Fédération envoie un mec qui n'a jamais fait un test-match sur le plus grand match du week-end ?, s'emportait-il. Il y a beaucoup d'arbitres expérimentés dans ce pays, presque tous les joueurs ont le niveau international mais, pour moi, le match était beaucoup trop grand pour lui. Je ne suis pas mauvais perdant, c'est juste une question, j'aimerais savoir pourquoi il a été nommé."