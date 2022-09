On ne sait rien de sa blessure, si ce n'est que le Tricolore a pu quitter la pelouse sans aide, et qu'on l'a ensuite vu marcher pour féliciter ses partenaires à la fin du match :"Il s’est blessé tout seul, sur un appui. Il a ressenti une douleur, on ne voulait prendre aucun risque donc on l’a fait sortir aussitôt", a déclaré son manager Philippe Sanit-André.