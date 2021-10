"C’est plus qu’une déception, c’est une fessée. Nous avons pris une leçon de rugby en deuxième mi-temps. Biarritz est notre concurrent direct pour le maintien et on leur donne cinq points. Nous, on repart sans rien. (Sur la prestation de son équipe en deuxième mi-temps) Je n’ai rien à dire. On parle beaucoup, mais au final, sur le terrain, on ne fait rien. Maintenant, on va fermer nos gueules et on va travailler de notre côté. On va arrêter de se prendre un peu pour des stars. C’est bien beau d’être en haut du classement, mais là, les semaines passent et on ne ramène qu’un point de Toulon. Je ne suis pas commentateur, je suis rugbyman. Maintenant, il faut qu’on soit tous rugbymen dans cette équipe. On savait à quoi s’attendre, on a été promu, on a toujours joué le maintien. Biarritz a montré beaucoup plus de cœur que nous sur cette deuxième mi-temps. Nous avons été totalement absents des débats sur la seconde période, ça ne devrait pas arriver et encore moins sur ce genre de match."