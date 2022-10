A chaud, quel regard portez-vous sur ce match ?

Le pack a fait une très bonne première mi-temps, avec un mêlée conquérante et des ballons portés dominants. Ensuite, nous sommes mal rentrés dans notre deuxième mi-temps en étant sanctionnés en touche, en subissant sur les mauls bayonnais. Et voilà comment ils sont revenus dans le match alors que nous avions réalisé une bonne première mi-temps.

Notamment dans la discipline...

Quand nous sommes dans l'avancée, c'est plus facile pour l'arbitre de pénaliser l'adversaire. Les pénalités sont plus souvent sifflés sur des plaqueurs qui ne sortent pas, des mauvais grattages ou encore des hors-jeu, donc c'est important d'être dominateurs.

Y a-t-il des regrets après coup ?

Il y a un sentiment mitigé. Au vu des ingrédients que l'on a mis en première période, nous aurions pu espérer plus sur ce match, et surtout ne pas leur laisser ce point de bonus qui sera important... Alors qu'en restant sur la dynamique de la première période, nous aurions pu se permettre de viser plus haut. On savait qu'en le mettant sous pression en conquête, l'arbitre allait être de notre côté. On est déçu de les avoir laissé revenir dans le match sur des choses que l'on peut maîtriser, à savoir l'indiscipline, nos sorties de camp. Sur ces secteurs, nous sommes sur courant alternatif depuis le début de saison.

En deuxième mi-temps, vous avez été sanctionnés à plusieurs reprises en touche, pourquoi ?

L'arbitre nous dit plusieurs fois que l'on prend le couloir. Nous en avons parlé dans le vestiaire après match avec Maxime Chalon (ancien arbitre désormais consultant dans le staff du CAB, NDLR). A priori sur la première, il y a vraiment faute. Et après quand les arbitres sifflent une première pénalité, ils nous ont dans le viseur, et je ne pense pas qu'il y ait spécialement faute sur les suivantes... Mais c'est aussi à nous de nous adapter à l'arbitrage.

Vous n'aviez pas gagné à domicile depuis plus de six mois, on imagine que c'est un soulagement...

Même s'il y a des mines un peu déçues en fin de match, ça fait quand même du bien de gagner à domicile. Ça faisait longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Nous avions envie de renouer avec la victoire devant notre public.

D'autant que vous battez une nouvelle fois un concurrent direct ?

Dans notre quête du maintien, nous avons battu deux de nos principaux concurrents. Ce sont des matchs importants qu'il faut gagner. Maintenant, il faut aller à Toulon avec le même état d'esprit qu'à Perpignan et à Castres.