Les Castrais l'attendaient avec impatience. Et il faut dire qu'ils ont répondu présent dans le choc de cette 22e journée, avec la réception du Stade toulousain. Et comme ce succès 19-13 était aussi important pour sa dimension "rivalité" que pour la course à la qualification, le capitaine castrais Mathieu Babillot était reconnaissant. Celui-ci, au micro de Canal +, invitait ses coéquipiers à fêter ça "jusqu'à lundi" : "Il reste encore des matchs mais j'ai dit à l'équipe qu'il fallait bien profiter ce soir. J'ai dit aux mecs qu'ils pouvaient se mettre la tête à l'envers et qu'ils avaient jusqu'à lundi pour le faire."

Interrogé sur les potentiels deux jours de fête, le flanker répondait : "Deux jours, ça fait long ! Mais connaissant les animaux comme Josaia Raisuqe (rires), on lui laisse jusqu'à lundi pour éviter qu'il soulève des mecs."