Camille, votre drop s’est avéré décisif dans cette rencontre pour faire basculer Clermont au tableau d’affichage ?

Avec le travail fourni par nos avants dans cette rencontre, c’était important pour moi de concrétiser tout cela au tableau d’affichage. C’était un drop en forme de libération, mais je le redis, nos avants ont fait un boulot énorme ! Pour ma part, je n’ai pas fait grand-chose, je suis entré à 20 minutes de la fin de la rencontre, le drop est là et c’est tant mieux, mais ce sont nos avants qui nous ont amené à être en position de le réaliser.

Ce drop vous a tout de même valu une déclaration d’amour de votre troisième-ligne Judicaël Cancoriet en conférence de presse. Ce n’est pas un hasard ?

Oui j’ai entendu cela...mais déjà sur le terrain il m’a dit « je t’aime Camille » et les autres joueurs aussi. Je me suis dit « ils sont fous ces mecs ! » mais il fallait que ça sorte et si cela lui a fait du bien… (rires)

C’était un véritable bras de fer entre les deux équipes, et votre entrée en jeu a tout de même fait changer les choses ?

Oui, les deux équipes étaient au coude à coude, et forcément quand tu évolues au poste de demi d’ouverture tu es obligé de réfléchir et de regarder ce qu’il se passe sur le terrain, pour trouver des solutions. Je ne vous cache pas que le drop, je pensais déjà à le tenter alors que j’étais encore sur le banc de touche. Vu la physionomie du match, il fallait trouver l’opportunité de concrétiser notre travail face à une équipe comme Toulouse. Savoir marquer des points quand l’opportunité se présente à toi, comme sur cette occasion-là, ou peut-être à un autre moment c’est toujours important pour récompenser le travail de ton équipe et particulièrement de nos avants sur cette rencontre.

" J’ai fait le choix et j’ai pris la responsabilité afin de garder le ballon en fin de rencontre "

Votre entrée en jeu a également donné une nouvelle orientation au jeu de votre équipe ?

Je ne parlerai pas vraiment d’une nouvelle orientation, mais j’ai essayé d’apporter du calme et de la sérénité pour aider l’équipe à basculer sur des choses simples et efficaces. Il ne fallait pas réinventer le rugby ce soir, on devait aller jouer chez eux, avoir une grosse défense… C’est ce qu’on a quasiment su faire j’ai envie de dire, car à la toute fin de la rencontre on se met encore la pression en concédant une dernière pénalité, qui nous a rappelé de mauvais souvenirs. Mais cette fois-ci les choses ont basculé dans le bon sens pour nous.

Le choix de conserver le ballon sur cette fin de rencontre n’était finalement peut-être pas le meilleur ?

C’est moi qui ai fait ce choix et qui a pris la responsabilité ! Il restait environ une minute et dix seconde, et je savais que c’était long. Mais j’ai dit à mes avants qu’on était obligé de le faire. On ne pouvait pas prendre le risque de s’exposer à autre chose, alors le mieux était d’essayer de se cantonner-là. Je pense qu’on l’a plutôt bien fait et je trouve la dernière pénalité plutôt sévère. En tous cas, on n’a rien lâché jusqu’au bout et on est récompensé de nos efforts ce soir.

Peut-on parler d’un match référence en termes d’engagement, avec cette victoire face au double champion de France ?

Forcément, nos avants et leurs remplaçants ont fait un travail absolument remarquable, et je le dis sans dénigrer le travail de nos lignes-arrières. Mais on n’avait pas d’autre choix face au grand Stade Toulousain, qui est un très gros calibre du championnat. On se devait de se mettre au niveau, au risque de prendre 30 points au tableau d’affichage. Nos avants ont répondu au défi, et pour la confiance de tout un groupe c’est vraiment très agréable.

" L’ovation à mon entrée en jeu m’a fait vraiment chaud au coeur. "

Seul petit bémol, ce ballon qui a failli être intercepté en fin de rencontre et qui aurait pu se transformer en essai si le joueur toulousain n’avait pas commis un en-avant ?

Je me suis fait une grosse frayeur ! Sur cette action je ne vois pas du tout le joueur toulousain et instinctivement j’ai "balancé" le ballon en étant un peu gêné par un coéquipier. Heureusement, il y a eu cet en-avant et je touche du bois, car pour une fois les choses ont tourné en notre faveur...

Le stade était plein pour la première fois cette saison, c’était un atout de poids également ce soir ?

Oui, et c’est quelque chose qui fait énormément plaisir ! Dès l’échauffement et même à notre arrivée au stade on a senti qu’il se passait quelque chose. C’est le grand Stade Toulousain qui se déplaçait à Michelin aujourd’hui, une équipe qui attire les foules. Le public nous a fait du bien ce soir et j’espère qu’on a su leur rendre ce qu’ils sont venus nous donner. Si le public a été un peu moins présent depuis le début de saison, il doit y avoir des raisons… Et j’espère vraiment qu’on s’est retrouvé tous ensemble aujourd’hui.

L’ovation à votre entrée en jeu a également était particulière ?

Cet accueil m’a fait extrêmement plaisir, parce que j’ai certes pris une décision pour la suite de ma carrière, mais je me suis senti soutenu à mon entrée en jeu. J’ai plus que jamais envie de tout donner pour mon équipe et pour mon club… (après un bref silence) C’est quelque chose qui m’a fait vraiment chaud au coeur.

Dans ce contexte et face à cet adversaire, la confiance peut-être de retour après une telle rencontre ?

Tout n’a pas été parfait c’est une évidence, mais battre Toulouse donne toujours beaucoup de confiance. Mais finalement, on s’en fiche ! Aujourd’hui l’important c’était la victoire dans notre stade, de battre cette grosse équipe et de continuer d’avancer...