"On doit vraiment montrer un autre visage contre Lyon la semaine prochaine, surtout que nous allons enchaîner deux rencontres à l’extérieur. Si on rejoue de cette façon, on sait que cela ne passera pas. Aujourd’hui, ça n'a vraiment pas été simple. Les Bayonnais ne nous ont pas facilité la tâche, ils n’ont rien lâché jusqu’au moment où ils ont craqué en fin de rencontre. Ils ont pris un carton jaune, ce qui était, je pense, un peu inévitable. Offensivement, ça n’a pas été terrible, mais nous sommes tombés sur une défense qui nous a bien embêtés. On a commis quelques erreurs techniques, raté les dernières passes, qui font font que nous n’avons pas marqué les essais que nous aurions dû marquer. Il nous faut plus de précision, une meilleure gestion des temps faibles et des temps forts. On est en difficulté là-dessus. On ne sait jamais trop quand il faut jouer ou taper au pied et on fait des mauvais choix. Contre une équipe comme Lyon que l’on va affronter la semaine prochaine, c’est quelque chose que l’on paiera cash. Maintenant, je retiens aussi qu’un match comme celui-là, l’an passé nous l’aurions perdu. Aujourd’hui, nous n’avons pas réalisé un match terrible, mais nous l’avons gagné. Au final, c’est quatre points et ça c’est positif ".