Deux packs conquérants, des résultats récents en net regain, ce Toulon-Clermont a pu rappeler aux supporters les plus beaux duels de Top 14 et en coupe d’Europe de ces dernières années en termes d’intensité. Face au vent, les clermontois ont bien résisté en première période, mais ont fini par craquer à la sirène, avec un essai de Jean-Baptiste Gros, qui confirmait la bonne première période des Varois aux yeux de Julien Hériteau : "On n’a peut-être pas suffisamment su se servir du vent en première période finalement. Mais on a quand même pu aller chercher quelques touches importantes, qui nous ont amené une dernière mêlée à la sirène.

Cet essai qui a suivi nous permet d’engranger une certaine confiance au moment de repartir aux vestiaires et aborder ensuite dans les meilleurs conditions la deuxième période. Les gros étaient en confiance et donc ne pas prendre les points était logique, même si nous n’avions que cinq points d’avance avec ce vent …" Toulon n’avait pas su faire l’écart avant, se mettant un peu la pression, mais cet essai de Jean-Baptiste Gros a sans doute fait basculer les choses.

L’apport d’Eben Etzebeth capital et présent sur tous les fronts

Car Clermont ne s’est pas montré aussi efficace, poussé par ce même vent venant des terres en seconde période. Un premier coup derrière la tête à la sirène et une interception d’Aymeric Luc, pour créer un écart irrémédiable dans les dix premières minutes du second acte, ont scellé le sort des Jaunards. Un résultat qui permet donc au vainqueur du jour de revenir dans la course au Top 6.

Top 14 - Charles Ollivon, Sergio Parisse et Eben Etzebeth (Toulon)Icon Sport

Toulon n’imaginait sans doute pas il y a encore un mois avoir encore les phases-finales en ligne de mire, mais finalement celles-ci ont peut-être même déjà commencé pour Franck Azéma : "C’est vrai qu’on est déjà un peu rentré dans ce format-là ! Mais quelque part, je pense que toutes les équipes sont un peu dans cette logique, dans un championnat qui n’a peut-être jamais été aussi serré pour rentrer dans le Top 6. Il va y avoir un très gros challenge sur les cinq derniers matchs, et personne ne peut se dire aujourd’hui qu’il peut se permettre d’en perdre un." Clermont sans doute encore moins que les autres, avec cette nouvelle désillusion à l’extérieur, qui condamne le vaincu du jour à un parcours sans faute.

L’ASM comme le RCT vont maintenant attendre les résultats de leurs rivaux, mais depuis cette après-midi le vent semble souffler à nouveau dans le sens du XV au muguet. Pour l’ASM en revanche, c’est un coup d’arrêt qui replace le club auvergnat dans la pétole du ventre mou du classement.