Un mois après sa victoire à Toulouse sur la sirène lors du match aller (28-29), le Stade français s’est offert la seconde manche du Clasico dans une fin de match à suspens. Dimanche soir, les joueurs de Gonzalo Quesada l’ont emporté 23-16 face à un Stade toulousain diminué par les doublons. Ainsi, les soldats roses de la capitale remontent à la huitième place du classement et ne comptent plus que cinq points de retard sur La Rochelle (6e). Les Toulousains, sixièmes avant cette journée, quittent le top 6 pour la première fois de la saison.

Il ne fallait pas arriver en retard, dimanche soir, au stade Jean Bouin. Pour cause, sur la première action du match, Sekou Macalou grattait un ballon et permettait à Joris Segonds d’ouvrir le score (3-0). Le renvoi de Zack Holmes, derrière, sortait directement en touche. Les Toulousains, particulièrement en difficulté sur l’entame, se retrouvaient menés 10-0 après huit minutes de jeu et l’essai de Waisea Nayacalevu, bien servi par Ngani Laumape. Dans un début de match très rythmé et plaisant, les deux équipes se démarquaient aussi par une féroce bataille dans les rucks, à l’image des ballons grattés par Macalou (1e, 18e) ou Youyoutte (4e).

Passé l’orage, les joueurs d’Ugo Mola débloquaient leur compteur avec une pénalité réussie par Zack Holmes au quart d’heure de jeu (10-3). Derrière une mêlée conquérante (trois pénalités obtenues), Toulouse revenait peu à peu dans la partie. Après une pénalité manquée par Zack Holmes (26e), et alors qu’ils étaient à 14 contre 15 suite au carton jaune adressé à Charlie Fauminuia - conséquence d’un plaquage haut sur Lester Etien (29e) - les rouge et noir marquaient leur premier essai de la soirée. Après une touche à 5 mètres de l’en-but adverse, Guillaume Cramont, derrière un bon ballon porté, ramenait son équipe à hauteur du Stade français (13-10, 36e). Ainsi, à la pause, trois petits points séparaient les deux équipes.

Laumape décisif sur les deux essais

Au retour des vestiaires, les visiteurs privaient quelque peu Paris de ballon. En mettant de la vitesse dans leur jeu, ils posaient des problèmes au Stade français, mais la défense locale ne cédait pas. En difficulté en touche (3 ballons perdus consécutivement), le Stade toulousain s’en remettait alors à la botte de Zack Holmes, pour égaliser avant l’heure de jeu (13-13, 59e).

Dans une seconde période serrée, où les avants toulousains ont longtemps mis à mal Paris dans les rucks, Joris Segonds (64e), puis Zack Holmes (72e) faisaient évoluer le score. Ainsi, à huit minutes de la fin, et alors que Paris était à quatorze suite au carton jaube reçu par JJ van der Mescht (71e), les deux équipes étaient dos à dos (16-16). Néanmoins, comme lors du match aller, Paris allait s’offrir un succès après la sirène.

Alors que le Stade français avait le ballon dans son camp, Ngani Laumape cassait un plaquage, perçait le rideau défensif toulousain, et jouait parfaitement bien son deux contre un pour offrir l’essai de la gagne à Kylan Hamdaoui. Joris Segonds le transformait et, au passage, enlevait le bonus défensif à Toulouse.