Les feux sont au vert ! Comme indiqué dans le Midi Olympique, du vendredi 2 septembre, Mathieu Bastareaud a réalisé sa première semaine d'entraînement complète. L'ex-élément du LOU, parti en fin de contrat à la suite d'une rupture à chaque genou du tendon quadricipal à Mayol face au RCT, ne cesse de progresser au RCT Campus, et son retour à la compétition ne fait guère de doute.

Auprès de RCTPLAY, la nouvelle plateforme vidéo du club Rouge et Noir, Franck Azéma a fait le point sur la situation de Bastareaud : "C’est en très bonne voie. On touche au but. C’est de bon augure. Je crois qu’on va y arriver. Ça serait bien de le voir rejouer et surtout de refouler un terrain. On lui souhaite, et je pense que ça va arriver rapidement."

"On voit qu'il est en train de monter en puissance"

Toulon et l'intéressé ont préféré se laisser du temps. L'international français a pris le soin de se préparer, sans pression, lors de la présaison : "Il a été discret, a bossé sans s'imposer, a soufflé un habitué du Campus. Mais, on voit qu'il est en train de monter en puissance. Il a repris les contacts avec beaucoup d'appétit. "

Top 14 - Mathieu Bastareaud sous les couleurs du Lou rugby. Icon Sport

Du côté de Berg, certains espèrent voir "Bastarocket" sur les terrains, dimanche prochain, face à l'ASM Clermont Auvergne. La veille de ce rendez-vous, le natif de Créteil aura soufflé ses 34 bougies, pourra-t-il s'offrir le meilleur des cadeaux ? Il pourrait être encore un peu trop juste, mais avec le vainqueur du Six Nations 2010 sait-on jamais...

Par Mathias Merlo