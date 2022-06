À commencer par le maire de Castres, Pascal Bugis, "pas du tout d'accord avec cette décision". Selon l'élu, cette décision tardive les met en "grande difficulté" puisque tout était prêt. De plus, il ne comprend pas puisque "des températures de 40 degrés, on connaît ça à Castres et on en connaîtra d'autres". Les réactions ne se sont pas fait attendre, et sur les réseaux sociaux les Castrais ont montré leur mécontentement.