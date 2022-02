TOP 14 - Pour la 17e journée de Top 14, le Racing 92 remporte une troisième victoire de suite face à Brive sur le score de 57-19 (bonus offensif). Une victoire qui confirme le retour aux affaires des Franciliens, qui ont désormais le Top 6 en ligne de mire. Pour Brive en revanche, c’est une 5e défaite lors des 6 derniers matchs, qui laisse le CAB dans le bas du classement et dépassé par l'USAP.

Il aura fallu seulement quinze petites minutes au Racing pour trouver le rythme dans cette rencontre totalement à sens unique. Car tout a été très vite, sans doute même trop, cet après-midi pour des Brivistes dépassés par la spontanéité du jeu francilien. Avec 5 essais, qui suivaient de près l’évolution du chronomètre, les hommes de Laurent Travers ont tué toute forme de suspens dès la première période, face à une défense briviste transpercée de toute part. Gomes-Sa (14e), Lauret (18e), Klemenczak (21e), Taofifenua (31e) et Imhoff (33e) sont les cinq marqueurs d’essais de ce premier acte, mettant en avant toute la palette et les connexions entre avants et arrières du Racing. À 36-0, Brive a enfin repris un peu ses esprits, profitant peut-être aussi d’un léger relâchement adverse, pour éviter une humiliation trop importante à la pause, sur un essai de Mitch Lees. La différence était néanmoins claire et nette entre deux équipes aux objectifs bien opposés pour ce week-end de doublon.

Beale, le dynamiteur

Avec un Kurtley Beale en forme internationale, et dans tous les bons coups du Racing cet après-midi, les Franciliens ont ensuite pu dérouler dans une seconde période sans suspens, mais pleine de spectacle. Dès le retour des vestiaires, le Racing reprenait son implacable domination avec un 6e essai de Klemenczak (41e), l’ancien joueur de Dax en profitant pour inscrire un doublé sur une percée d’école. Une gifle de plus qui avait le don de réveiller enfin des Brivistes à côté de leurs chaussures, et qui trouvaient enfin des solutions. D’abord par les avants, sur un ballon porté par Narisia dans l’en-but (50e), puis au large, sur une superbe action conclue par Fa’aso’o (55e). La fin de match ressemblait dès-lors plus à une représentation des «Harlem Globe Trotters du rugby» de la part des deux équipes, qu’à un véritable combat. A ce petit jeu, le Racing sécurisait définitivement son bonus offensif avec deux autres essais de Chouzenoux et Vakatawa dans les dix dernières minutes, pour sceller le score à 57-19 (8 essais à 3).

Grâce à cette 3e victoire de rang, qui plus est bonifiée, le Racing 92 poursuit sa remontée au classement (6e avec 39 points), et réduit plus encore l’écart avec les autres équipes en lutte pour l’accession en phases-finales. Une victoire qui va donner beaucoup de confiance au club des Hauts-de-Seine, avant de remettre à jour son calendrier la semaine prochaine avec la réception de Pau. Pour les Brivistes, c’est une nouvelle défaite dans une série compliquée à l’extérieur (14 défaites de suite), qui laisse le club corrézien dans le bas du classement (12e avec 27 points). Le CAB va maintenant tenter de relancer une dynamique positive à domicile avec la réception de Clermont, pour le derby du Massif-Central, en match en retard le week-end prochain.