Les deux équipes avaient coché ce rendez-vous, ou plutôt ces retrouvailles deux semaines après un premier affrontement sur ce même terrain en Challenge Européen. Les Lyonnais l’avaient alors emporté largement (6-37), et ils ont donc remis ça en TOP 14, mais les Perpignanais auront offert une plus grande adversité dans un match rude et disputé. L’USAP s’est accrochée au retour des vestiaires mais il lui a manqué de la constance pour pouvoir rivaliser sur toute la durée, et le dernier essai de Shahn Eru (81e) reste tout de même important car il permet aux Catalans d'empocher un important point de bonus défensif.

Mais que dire de l’importance de ce deuxième succès de la saison à l’extérieur du LOU, qui réalise par la même occasion la passe de trois en championnat, ce qui lui permet de s’installer dans les six et de réaliser une bascule importante à ce stade de la saison régulière. Bien qu’indisciplinée à l’image des deux cartons jaunes contre Charlie Ngatai (17e) et Temo Mayanavanua (47e), la formation rhodanienne est parvenue à globalement maitriser les débats, s’appuyant sur un performant jeu au pied pour occuper, grâce à Ngatai justement ou encore à Lima Sopoaga, également précis face aux perches (4 sur 4).

Les Gones breakent à l’heure de jeu, à 15 contre 14

Perpignan a pourtant eu l’avantage du score à la mi-temps, sur une réalisation de Mathieu Acebes servi sur le fermé, après une pénaltouche, et une transformation de Tristan Tedder (10-9). Le Sud-Africain, précis sur la transformation, a néanmoins eu du mal dans ses jeux au pied sur la première demi-heure, manquant un drop, une pénalité et coupable d’un jeu au pied direct en touche. Mais cet essai restait une forme de réalisme et d’opportunisme pouvant laisser présager du bon. David Niniashvili a pour autant rapidement sonné la révolte rhodanienne, d’une action rapide derrière une mêlée et grâce à un Ngatai capable de percer la défense pour ensuite servir son ailier d’une longue passe à une main (45e).

C’est surtout le carton jaune contre Matthieu Ugena qui a par la suite été fatal (60e), car Lyon a réussi à marquer deux fois sur sa supériorité numérique, ce que Perpignan n’a pas réussi à faire. C’est d’abord Thibaut Regard qui est venu franchir la ligne sur une action collective de grande classe, grâce à un décalage après des passes rapides, et un service de Toby Arnold repris juste devant la ligne (63e). Le Néo-Zélandais finalement décisif quelques instants plus tard, après cette fois une pénaltouche et un enchainement de temps de jeu pour finalement une autre différence dans le coin (67e). De quoi permettre à Lyon de se détacher et de gérer son avance dans une fin de rencontre un peu plus hachée.