Le retour des internationaux

"Le retour des internationaux change beaucoup de choses évidemment, notamment sur le nombre de joueurs à l'entraînement, la qualité globale de l'effectif et la dynamique positive des internationaux suite au grand chelem. Après ce qui est intéressant, c'est que l'on sort d'une bonne performance sans eux et que le groupe a été en constante progression durant la période des doublons. Maintenant, tout le monde se retrouve et il va forcément y avoir un petit laps de temps pour que tout le monde se reconnecte."

L'analyse de l'adversaire

"C'est une équipe qui nous bat régulièrement depuis plusieurs années dans des contextes un peu particulier. Lyon, c'est une équipe très solide avec un plan de jeu simple mais efficace avec des joueurs capables de faire des différences individuellement. Ils n'ont pas forcément des chances européennes très sérieuses donc ils vont mettre beaucoup d'énergie et de force pour gagner chez nous."

La fin de saison

"On a pas le matelas que nous avions pu avoir les années précédentes pour pouvoir gérer l'effectif et les échéances européennes qui arrivent plus tôt dans la saison. C'est un peu un nouveau défi en terme de gestion du groupe. Cela représente également un gros défi pour les garçons qui vont devoir donner sans compter, car il n'y a pas vraiment de joker à mettre sur la table pour cette fin de saison."

Les progrès de l'équipe

"Il y a eu tout un tas de choses qui nous a perturbé ces derniers mois. Il est clair que notre niveau de performance rugbystique a été impacté lui aussi. Depuis, nous travaillons dur, le club, le staff et les joueurs. Comme je l'ai dit, nous étions en progression ces dernières semaines, ça s'est vu le week-end dernier face au leader qui était venu équipé. Malgré l'absence de quatorze mecs, on a fait un match de haut niveau que ce soit dans notre engagement, dans notre conquête, mais aussi dans notre rugby. Il faut désormais conserver cette dynamique avec le retour des internationaux."

La blessure de Youyoutte

"Yannick était sur une bonne dynamique, c'est dommage. Il y a des internationaux qui seront forcément utilisés ce week-end. En-tout-cas, tous les joueurs postulent, ils se sont entraînés et tous doivent répondre présent si on fait appel à eux."

Page-Relo a gagné des points

"Martin est sur une bonne dynamique, il a fait deux bons matchs pendant cette période de doublons. Il est en train de prendre confiance et de se faire une place dans le groupe. C'est un garçon qui amène beaucoup de vitesse au jeu, qui pèse sur les défenses et apporte beaucoup de continuité à notre rugby. Maintenant, il faut qu'il soit constant et qu'il réitère des performances de haut niveau, week-end après week-end, même dans des contextes plus difficiles."

Par Julien SOURNIES