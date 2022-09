Les tops

Finn Russell

Confronté à la faillite de son buteur Nolan Le Garrec en début de rencontre, le Racing aurait pu céder au doute dans un contexte à forte pression. Mais c’était compter sans Finn Russell qui, en vieux barbon du rugby européen, sut prendre ses responsabilités pour punir l’indiscipline lyonnaise. Auteur d’un 100 % dans ses tirs au but et de 17 points, l’international écossais a amplement contribué à assurer la victoire des siens, qu’il honora en outre d’une de ces « valises » qu’il affectionne tant, endormant Taofifenua et Godwin d’une feinte de retour intérieur pour ouvrir la voie de l’essai à Tabuavou, qu’il remplaça d’ailleurs au poste de centre pour terminer la rencontre.

Wenceslas Lauret

On attendait logiquement un duel en haute altitude entre les capitaines d’alignement Cameron Woki et Dylan Cretin, qui figurent tous deux parmi les meilleurs pourvoyeurs du XV de France en touche. Mais si le Lyonnais réussit tant bien que mal à perturber l’organisation adverse, c’est surtout un troisième homme qui brilla dans l’exercice, à savoir Wenceslas Lauret qui contra pas moins de trois ballons en début d’alignement. Mieux, au-delà du secteur de la conquête, le flanker du Racing sut aussi briller sur son éternel point fort du jeu au sol, où il contribua avec son vieux compère Bernard Le Roux et d’Ibrahim Diallo à la razzia des Franciliens dans les rucks, où le pack lyonnais souffrit franchement de la comparaison.

Josiah Maraku

Tranchant ballon en main depuis le début de la saison, l’ancien Narbonnais a confirmé ses bonnes dispositions sur la pelouse synthétique de l’Arena, parfaite pour ses appuis courts et son centre de gravité très bas. S’il n’est pas exactement un modèle dans la lecture et le jeu d’évitement, le Baby Black a néanmoins causé des ravages dans la défense francilienne de par son punch, avançant sur chacune de ses initiatives. On retiendra évidemment en point d’orgue de sa prestation cette percée majuscule sur cinquante mètres à l’heure de jeu, à l’origine de l’essai de Xavier Mignot.

Les flops

Liam Coltman

Si c’est bien tout le pack lyonnais qui fut dominé par le collectif francilien, l’ancien all black Liam Coltman en fut le symbole. Sanctionné à trois reprises en mêlée fermée pour des entrées anticipées, il n’a pas non plus réussi à régler la mire en touche, où ses lancers très tendus furent facilement lus par le contre francilien.

Beka Saginadze

S’il est incontestablement un guerrier et un dur au mal, le Géorgien a souffert du rythme sur la pelouse synthétique de l’Arena. Pris de vitesse derrière une sortie par Le Garrec sur l’essai de Spring, Saginadze a globalement accusé un temps de retard sur la plupart de ses interventions dans le jeu au sol, permettant aux avants du Racing de briller dans l’art des contests et des contre-rucks.

Cameron Woki

Replacé au poste de troisième ligne centre après avoir joué ses deux premiers matchs comme flanker, l’international tricolore a traversé la rencontre comme une ombre. Peu servi en touche car bien marqué par Dylan Cretin (où lui reconnaîtra ici l’intelligence de ne pas avoir persisté à appeler les ballons sur lui), Woki n’en a pas été plus en vue par ailleurs, notamment ballon en main où son apport ne fut pas celui escompté. Clairement, Woki cherche encore sa place et son rythme de croisière au sein de sa nouvelle équipe, qu’il lui faudra pourtant rapidement trouver.