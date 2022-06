Les Lyonnais avaient besoin d’un succès bonifié pour se qualifier, les Rochelais seulement d’un bonus défensif, et finalement les Maritimes ont fait mieux que ça en décrochant un succès à Gerland. Après un match spectaculaire, intense, à rebondissements et rythmé où neuf essais ont été marqués. Le LOU rate la qualification tandis que le Stade Rochelais assure sa place en barrage. Et très clairement, cela aurait pu basculer des deux côtés, à l’image de ces occasions d’essais lyonnaises après la sirène, finalement sans capacité à franchir la ligne et à trouver la faille.

Ce fut donc la der’ de Pierre Mignoni sur le banc du LOU, l’émotion a été grande, et surtout son équipe a eu des raisons d’y croire. Notamment au moment de regagner les vestiaires avec une avance significative (19-5) et surtout 3 essais à 1. En première période, Lyon a joué dans la lignée de sa finale européenne avec vitesse, agressivité et détermination. Dylan Cretin a trouvé la faille sur la première action de la partie, servi en bout de ligne après une action de presque 3 minutes (3e, 5-0) ! Et malgré la réponse rapide de Facundo Bosch pour La Rochelle, suite à un bon jeu au pied de Botia (14e, 7-5), les Rhodaniens ont maintenu leur domination. Notamment en s’appuyant énormément sur Tuisova pour casser les lignes, et justement sur le Fidjien pour aplatir en force en sortie de ruck (20e, 12-5). Juste avant la mi-temps, Baptiste Couilloud a lui profité d’une percée de Romain Taofifenua pour terminer sous les perches et ainsi entretenir l’espoir (40e, 17-5). Devant plus de 20 500 spectateurs.

La Rochelle s’appuie sur son banc

L’équipe de Ronan O’Gara, bousculée, a fait preuve de résilience pour rapidement redresser la barre. Grâce à l’apport du banc dès la reprise, et aussi en inversant le cours des choses dans le combat. Joël Sclavi sur une pénalité jouée à la main (45e, 19-10), puis Jules Favre sur un côté fermé en sortie de regroupement (50e, 19-17) et enfin Uini Atonio en puissance là aussi suite à des temps de jeu près de la ligne (55e, 19-22), ont fait la différence. Soit trois essais en l’espace de 10 minutes qui ont « tué » le suspense, et montré la grosse révolte du champion d’Europe, un peu à l’image de ce qui avait été fait le week-end dernier face au Leinster. La réalisation de Yanis Charcosset sur un ballon porté lyonnais (69e, 24-24) a eu le mérite de relancer les choses, pour a minima offrir un succès symbolique, sauf que la défense rochelaise s’est accrochée à cette victoire. Et c’est Levani Botia, également derrière un ruck et après une phase près de l’en-but, qui est venu porter l’estocade (73e, 26-29).

Mais si le soulagement du Stade Rochelais était perceptible au coup de sifflet final, en parvenant à se hisser en phase finale, cette victoire n’est pas suffisante pour recevoir le barrage. Les Maritimes iront donc sur la pelouse du Stade Toulousain la semaine prochaine, tandis que le LOU Rugby termine ce championnat à la 9e place, ratant pour la deuxième année consécutive son objectif. Même si la victoire en Challenge Cup redore, malgré tout, les choses, avec un titre au plus haut niveau, et une qualification assurée pour la prochaine Champions Cup grâce à ce sacre.