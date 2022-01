"On va protéger les joueurs qui sont à protéger, pas autant qu’on voudrait, mais un peu. Et on va faire jouer ceux qui ont besoin de jouer. Ça veut dire que ça sera une vraie opportunité pour certains", a détaillé Christophe Urios en conférence de presse. Forcément un coup dur pour les Bordelais, qui devront se déplacer à Leicester sans Matthieu Jalibert, touché au quadriceps, mais aussi sans Thierry Paiva, Vadim Cobilas, Jandre Marais et UJ Seuteni, comme l'a annoncé Urios.