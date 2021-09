Comme la saison dernière le match entre le Castres Olympique et l'Union Bordeaux-Bègles s'est joué sur des détails ! Contrairement à la saison dernière, l'UBB n'a pas réussi à s'imposer à Pierre-Fabre, mais les hommes de Christophe Urios sont revenus de loin dans ce match, et auraient même pû s'imposer après une grosse seconde période. Ces derniers ont pourtant mal démarré cette rencontre. Pour sa première titularisation avec son nouveau club, François Trinh-Duc manque sa première pénalité en tout début de match. En face, les joueurs du CO ne laissent pas passer leur chance ! Après une action côté droit, ils reviennent côté gauche jusqu’à Nakosi. Après avoir accéléré, l’ailier sert à l’intérieur Dumora. La défense de l’UBB parvient à reprendre ce dernier mais ne peut ensuite rien faire face à Gaëtan Barlot ! Le talonneur lance le match et enflamme le public de Pierre-Faber. Bien que poussé par son public, le CO n’arrive pas à faire le break dans cette première période et surtout se met à la faute. Que ce soir en touche, avec plus de six touches perdues dans le match (dont quatre en première période), ou dans le jeu, les Castrais laissent leurs adversaires dans le match et ne mènent que 13-9 à la mi-temps !

L’UBB renverse le match puis craque

Bien que dominés, les Girondins sont à l’affût et ils vont réussir à changer le cours du match en début de seconde période ! Porté par Matthieu Jalibert, tout juste entré à la place de François Trinh-Duc, Bordeaux-Bègles Ben Lam prend de vitesse la défense castraise et permet, pour la première fois du match, à son équipe de passer devant (44e) ! Mais ces derniers vont adresser un deuxième coup sur la tête des Castrais, avec un essai de Cameron Woki, seulement six minutes après. L’équipe de Christophe Urios mène 23-13 et semble lancée vers une nouvelle victoire en terres castraises. Les visiteurs vont remettre leurs adversaires du jour dans le match avec l’expulsion, pour dix minutes, de Federico Mori (61e). Dans la foulée les Castrais, poussés par son public, vont réagir et fusionner la puissance des avants avec la malice de son demi de mêlée. Après un ruck, Santiago Arata se faufile entre les Girondins et part dans l’en-but pour inscrire le deuxième essai castrais (62). En supériorité numérique, Castres prend un ascendant sur son rival, mais ce dernier sera de courte durée ! Remplaçant au coup d’envoi, Ryno Pieterse est coupable d’un geste fou sur Maxime Lucu et est logiquement expulsé par Romain Poite !

Jalibert se rate, pas Urdapilleta

A 15 minutes de la fin, l’UBB semble sur le point de faire une nouvelle un gros coup à Castres mais Matthieu Jalibert manque deux pénalités (65e et 73) et laisse Castres dans le match. De l’autre côté Benjamin Urdapilleta ne se rate pas et permet aux Castrais de recoller à 23-23 à seulement quatre minutes de la fin du match ! L'UBB reste invaincue face à Castres depuis l'arrivée de Christophe Urios sur son banc, le Castres Olympique reste invaincu cette saison en Top 14 !