Blessé puis laissé au repos durant la Coupe d’Europe, le troisième ligne retrouvait lundi soir le terrain, la compétition et son brassard de capitaine par la même occasion. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le flanker international avait de l’énergie à revendre !

D’abord, il s’est appliqué à remplir son rôle défensif, forcément essentiel de par son poste. Bilan ? Onze tentatives, et pas une manquée. Ce score fait de lui le défenseur montpelliérain le plus efficace. Ensuite, on l’a vu très actif balle en mains, avec cinq charges à son actif. On a également apprécié sa présence au soutien de Zach Mercer, sur la percée de l’Anglais en deuxième mi-temps. Mais là où le troisième ligne s’est montré décisif, c’est en touche. Encore une fois, il a été un véritable poison pour l’alignement adverse, à l’image de ce contre importantissime réalisé à la 51e minute alors que les Biarrots avaient une touche à cinq mètres de la ligne d’en-but héraultaise.

Bref, un match plein qui méritait bien un Oscar de la semaine.