Derrière les propos fermes et précis, nous avons senti de l’émotion car ce match sans quatre internationaux face à des Clermontois, moins ponctionnés par les Bleus, il était vraiment craint et l’on a senti de la fierté dans les propos d’Urios quand il poursuivit : "Ce n’est pas facile pour mon staff d’entendre que notre jeu repose sur Matthieu Jalibert."

La victoire des Bordelais fut d’abord celle d’un pack de myrmidons, des avants soudés, organisés et concentrés. Ils ont cuit les Clermontois à l’étouffée d’une manière implacable. C’est l’impression qui nous est restée, ces mauls inexorables, cet alignement qui a fait faire des nœuds au cerveau des sauteurs clermontois. Les péripéties flamboyantes ou dramatiques sont évidemment venues s’ajouter à ce travail de fond. Et c’est ce que vont montrer les résumés filmés, c’est normal.

On ne boudera donc pas notre plaisir à évoquer ces gestes de grâce, le offload de Trinh-Duc sur le second essai, la qualité des passes sur le troisième, et notre préféré, l’incroyable jonglage de Yann Lesgourgues sur le premier au soutien d’une diagonale de Seuteni. Une façon de se relever le ballon au pied en pleine course, un geste très rare, suivi d’un plongeon de l’extême. Et un vrai bâton de Maréchal pour Lesgourgues, roi du terrain la semaine passée, brillant sept jours plus tard. C’est ce qui s’appelle se rappeler au bon souvenir des uns et des autres.