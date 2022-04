Le résumé : une rencontre hachée par les indisciplines

Pourtant, tout avait si bien débuté. L’entame de match entre franciliens et béarnais paraissait prometteuse et le rythme battait son plein. Au bout d’un quart d’heure de jeu seulement, les soldats Rose ont dicté le jeu et ont été auteurs de deux essais de grande classe (Lapègue, 6e et Etien, 15e). Mais en réalité, ce n’était que le début d’un cauchemar pour les amateurs du ballon ovale. Une première mi-temps à effacer des mémoires. Le second acte s’est révélé un peu plus plaisant, mais le fond était similaire. Des fautes à gogo. Nous avons tout de même eu le privilège d’assister à un sursaut d’orgueil palois grâce à sa vedette Antoine Hastoy (2 essais), qui a permis ainsi de relancer le suspense dans une rencontre fade. Mais, la pénaltouche décisive manquée par Zach Henry a (malheureusement) parfaitement résumé les 80 minutes.

Le couac’ : des pertes de balle à répétition

Le soleil de Jean-Bouin semble bel et bien avoir eu son importance sur la physionomie de ce drôle de match. Ce dernier avait bien des saveurs de Best Of des pires bourdes, tellement le soleil semblait avoir ébloui les 30 acteurs. Avec un premier acte cataclysmique et en manque de jeu, M. Blasco Baque a passé la majeure partie du temps, le sifflet au bec. La seconde période était un peu plus agréable à regarder mais les fantômes de la première mi-temps n’ont pas tardé à ressurgir. In fine, c’est 32 turnovers commis par les deux camps.

Le tournant : la pénaltouche manquée d’Henry

Il ne restait que trois minutes à jouer dans la capitale. Les pensionnaires de Jean-Bouin mènent de peu (21-18) et se mettent à la faute en mêlée, dans leurs 40 mètres. Une énième faute servie sur un plateau d’argent pour les Palois. Zach Henry prend la pénaltouche mais trop gourmand, l’anglais envoie la gonfle en ballon mort et offre ainsi une mêlée au Stade français, à hauteur de la ligne médiane. Une erreur qui scellera la défaite béarnaise.

L’action : l’interception dévastatrice de Lapègue

Ces premières minutes à Jean-Bouin ont clairement tourné en faveur des Palois et pourtant, ce sont les hommes de Gonzalo Quesada qui s'illustrent en premier. Nous jouons la sixième minute et les Béarnais mettent la pression sur le camp parisien. Ikpefan s’empare de la gonfle et souhaite prolonger vers son centre Tumua Manu. Cependant, un obstacle fait son apparition : Adrien Lapègue. L’ailier francilien subtilise le cuir au nez et à la barbe du Samoan et effectue un somptueux rush de plus de 60 mètres, pour terminer sa course dans l’en-but palois. L'homme rose en forme.

Top 14 - Adrien Lapègue vient inscrire le premier essai de la partie.Icon Sport

La question : le Stade français peut-il espérer rallier le top 8 à l’issue de la saison ?

Grâce à ce succès sur un concurrent direct au top 8, synonyme de qualification pour la Champions Cup, le Stade français peut encore en rêver. A la fois si loin et si proche de la relégation et du top 6, la bande à Waisea n’a plus qu’un seul objectif en tête : le top 8. Toutefois, au vu du calendrier qui attend les hommes de la capitale, la tâche ne s’avère pas des moindres. Alors selon vous, est-ce que le Stade français peut espérer rallier le top 8 à l’issue de la saison ?

Par Julien SOURNIES