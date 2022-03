Le résumé du match : beaucoup de soleil, peu de rythme

Les conditions climatiques étaient tout simplement parfaites pour envoyer du jeu et régaler le public de Mayol. Et pourtant… Le premier acte de ce duel qui sentait bon les chocs de la dernière décennie a eu du mal à se lancer, beaucoup de mal à se lancer ! Malgré un premier essai au quart d’heure d’Etzebeth, le RCT a eu énormément de mal à prendre la mesure de fragiles Clermontois. Un essai de Gros après la sirène est venu embellir une première mi-temps bien terne (20-8).

En seconde période, les Clermontois pensaient bien occuper le camp varois avec l’aide du vent mais une interception d’Aymeric Luc est venu tuer leurs derniers espoirs. La fin de rencontres s’est quelque peu débridée de par l’écart au score en faveur de Toulon. Les Varois peuvent avoir le regret d'avoir laissé échapper un point de bonus offensif qu'ils ont possédé pendant quelques minutes.

Toulon - ClermontIcon Sport

Le joueur du match : Gros, un retour en grande pompe

Il faisait partie des deux "Chelemards" titulaires au coup d’envoi côté Toulonnais. En plus de Gabin Villière sur son aile gauche, Jean-Baptiste Gros retrouvait une place de titulaire, lui l’éternel finisseur en bleu. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le jeune pilier gauche varois a démontré tout son talent face à l’ASM. Dans un premier temps dominateur en mêlée fermée, il a clôturé sa grande première mi-temps avec un essai tout en puissance après la sirène.

Dans la second acte, il s’est contenté de se montrer présent au soutien de ses partenaires et dans l’avancée ballon en main. Pour résumer, un excellent retour pour Jean-Baptiste Gros qui enchaîne les bonnes semaines et qui prouve qu’il a largement le niveau international.

Le fait du match : no scrum, but win…*

Le dicton est bien connu dans le monde du rugby depuis des dizaines d’années, il est souvent difficile de gagner une rencontre de rugby avec une mêlée au supplice. Et bien les Toulonnais ont démontré le contraire ! À la sortie de Jean-Baptiste Gros, la première ligne varoise a tout simplement été écrasée par son homologue auvergnate.

De nombreuses pénalités sifflées qui auront poussé l’arbitre de la rencontre, Luc Ramos, à exclure temporairement Emerick Setiano en fin de rencontre. C’est peut-être une autre bonne nouvelle pour le staff toulonnais, même sans mêlée, le RCT s’est imposé !

*pas de mêlée, mais une victoire...

La question : et si Toulon venait s’immiscer dans la course au top 6 ?

Rappelez-vous du Stade français la saison dernière… Partis de (très) loin, les Parisiens avaient coiffé tout le monde pour arracher une sixième place inespérée. Est-ce que les Toulonnais peuvent faire de même cette saison ? Cette hypothèse était impossible à imaginer il y a quelques semaines mais avec ce succès face à Clermont, le RCT revient à cinq points du Racing 92, sixième avant la début de cette vingt-deuxième journée. Cela paraît difficile, mais les supporters varois peuvent se permettre de rêver…