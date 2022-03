Après la défaite à Toulon, le groupe est-il toujours mobilisé ? Pense-t-il encore à la qualification ?

Qu’on se le dise, cette défaite fait chier. On sortait de deux bons matchs à la maison et on allait à Toulon avec de l’ambition. Forcément, on est frustré du résultat parce qu’on espère entrer dans ce top 6 le plus rapidement. Chaque week-end, on se doit de ramener des points précieux pour la qualification, même si c’est un point de bonus défensif.

Dans le contenu aussi, y a-t-il mieux à faire au vu de la qualité de l’effectif de l'ASM ?

On a conscience qu’on doit bien mieux jouer certains coups. On est à 5 mètres de leur ligne et on prend une contre attaque, ce sont des moments qui nous font mal. On doit avoir plus de rigueur, d’autant plus que les gros nous portent un peu sur ces derniers matchs. Je pense qu’il ne faut pas de grande révolution mais une action qui tourne en notre faveur, un essai en début de match et ça nous mettrait sur de bons rails pour la suite.

Si vous n’êtes pas qualifiés, serait-ce une saison ratée ?

Oui, le club a une grande histoire, l’ASM est toujours ambitieux, donc une place hors du top 6, c’est un échec clair et net. Avec la Champions Cup, ça reste notre objectif numéro 1. C’est simple, on n’imagine même pas une non-qualification !

Pour croire à la qualification, ça passera par un succès à l’extérieur. Avez-vous ciblé le déplacement à Biarritz plutôt que celui à Castres ?

Quoi qu’il arrive, on sait qu’il faudra gagner à l’extérieur pour espérer le top 6 mais on ne se focalise pas sur un match en particulier. On vise juste le fait de prendre des points loin de chez nous. Mais je pense qu’on doit rester humble et se concentrer sur nos forces. On a perdu à Brive, à Perpignan, à Pau, des équipes du bas du tableau donc on n’a pas la prétention de cibler un match en particulier même chez un promu, même chez un club en difficulté.

Top 14 - Kévin Viallard (ASM Clermont) face à l'UsapIcon Sport

Pour se focaliser sur le match de samedi, Brive étant la pire équipe de Top 14 à l’extérieur, abordez-vous ce match avec plus de sérénité ?

Non c’est un derby, ce n’est pas un match comme les autres. On sera devant notre public, on aura à coeur de se rattraper de notre défaite chez eux et surtout rester sur notre lancée au Michelin (ndlr : 10 victoires consécutives en Top 14). Le groupe est concerné, on va tous se mettre à la hauteur de l’événement pour faire un gros match.

À titre personnel, est-ce toujours un moment particulier ?

Oui même si je n’ai plus la même sensation que lors des premiers derbys mais là ce sera mon premier au Michelin devant du public. Pour ce match, j’aimerais faire passer mon cas personnel au second plan pour me concentrer sur ce que je pourrais apporter au collectif. J’ai des amis qui sont en espoir avec qui on échange. Il n’y a pas de chambrage particulier non (rires).

Y a-t-il a un joueur en particulier qui vous inspire à votre poste de demi de mêlée ?

J’essaie de regarder un peu tous les demis de mêlée. Que ce soit Dupont évidemment qui est une référence au poste, mais j’ai aussi la chance d’avoir de grands joueurs au club que ce soit Morgan (Parra) ou Seb (Bézy). Alors j’essaie de piquer de ce qu’il se fait de mieux. Je regardais aussi beaucoup Greg (Laidlaw) quand il était au club et notamment son tir au but.

Échangez-vous beaucoup avec Morgan Parra ?

Oui, on a une très bonne relation. Il faut aussi savoir aller chercher des conseils, ne pas hésiter si on a des choses à demander, ne pas attendre que ça tombe tout cuit. En plus Morgan est très ouvert, je considère que j’ai de la chance de pouvoir m’entraîner avec lui. Et c’est la même avec Seb (Bézy). Ces échanges, c’est quelque chose de cool pour nous.

Quelles sont vos ambitions personnelles avec l’ASM ?

J’ai eu une évolution progressive, j’ai pris du temps de jeu au fur à mesure des années. J’ai beaucoup d’ambition et la première c’est de m’imposer au club et avoir de plus en plus de temps de jeu. Pour moi le plus important, c’est de jouer et je veux jouer à Clermont.