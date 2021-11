"Au regard de la physionomie, revenir dans le match et montrer un autre visage était important. On aurait aimé revenir avec 1 point, mais l’essentiel est d’avoir montré l’image qui est la nôtre en seconde période. Il nous a manqué de l’agressivité. Quand on perd autant de duels, il est difficile de lancer le jeu.

En seconde période, on s’est rendu compte que dès que l’on mettait de l’agressivité, on retrouvait notre style de jeu, notre conquête, notre mêlée et une bonne touche. C’est dur de prendre la marée et de savoir comment renverser le match, car on ne trouvait pas les solutions. Mais on s’est remobilisé à la mi-temps. On s’est dit les choses et on est revenu avec nos vraies valeurs. En première période, ce n’était pas le vrai Castres. Le principal problème était les duels. On savait qu’il fallait mettre du rythme, aller très vite pour jouer chez l’adversaire, pour essayer de le mettre sous pression pour récupérer des ballons. Les rentrants, on s’est dit que l’on n’avait rien à perdre, mis à part jouer notre rugby.

On avait cet état d’esprit pour essayer de revenir au score et il y a cette petite frustration de ne pas revenir avec au moins 1 point. Il faut que cela nous serve pour la suite de la saison, que l’on apprenne de nos erreurs. Être pas loin du Top 6, c’est déjà un très bon début de saison. Ce n’était pas le cas l’année dernière. On est content d’être là, on va continuer pour aller chercher le Top 6."