Une victoire 33-26 chez les champions de France, ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu un LOU avec autant de détermination...

Oui, oui, l’état d’esprit faisait plaisir à voir. Nous avons été handicapés par beaucoup d’erreurs en début de saison. Elles reflétaient mal l’envie des joueurs, mais notre discipline s’est améliorée, et nous avons réussi à être hargneux.

Pouvez-vous nous raconter votre second essai, avec ce service de Léo Berdeu ?

Au début, je suis un peu devant. C’est lui qui fait la couverture arrière, il saute au ballon mais je ne le vois pas car je lui tourne le dos. Au moment où je me tourne, je vois qu’il a le ballon dans les mains et qu’il a déjà franchi la ligne d’avantage de trois mètres. Moi, mon rôle c’est quand même d’aider les autres pour finir les coups. J’ai fait les derniers mètres, mais ça reflète tout son travail et ça a reflété l’intensité que nous avons mise cet après-midi, que ce soit en l’air, au sol ou sur les face-à-face.

Mais, tout de même, cet après-midi, vous avez souvent été au bon endroit au bon moment, non ?

C’est ce qu’on me demande. Oui, le travail d’un ailier c’est justement d’être là au bon endroit au bon moment, parce qu’un ailier est souvent plus loin de l’action que les autres joueurs , on a donc le loisir d’anticiper car on a du recul sur les situations. La chance a sans doute joué aussi.

Top 14 - Ethan Dumortier lors de la victoire du LOU contre le MHRIcon Sport

Pour moi, et pour le triangle arrière c’est un point très important. On le travaille beaucoup, c’est un facteur d’avancée essentiel, le fait d’être sous pression dans son camp et de la rebasculer en gagnant dix à quinze mètres sans avoir fait grand-chose (façon de parler), sinon juste sauter sous un ballon c’est souvent décisif. Pour les trois quarts, c’est un bon symbole de combativité.

Sur le premier essai, vous profitez d’un petit coup de pied plein axe de votre demi de mêlée. Que s’est-il passé ?

Oui, on avait vu ça, Montpellier est un stade où les en-but sont très grands, ce qui donne de la marge de manœuvre entre la, zone des 22 et l'en . Il y a de la profondeur pour le jeu au pied. Mais nous n’avions pas spécialement travaillé cette phase pour le match d’aujourd’hui. On le répète tout au long de la saison, car on sait que c’est quelque chose sur lequel il est difficile de défendre surtout quand l’adversaire est sous pression sur sa ligne.

Jean-Marc Doussain l'avait-il annoncé à l’avance ?

Quand Jean-Marc Doussain annonce ce genre de choses, c’est qu’il a eu vraiment le temps de regarder, la plupart du temps, c’est les autres qui lui annoncent car il a le nez dans le guidon. Aujourd’hui, c’est nous qui lui avons annoncé.

Sur le troisième essai, vous bonifiez la séquence par deux crochets très incisifs sur l’aile opposée. Que pouvez-vous nous dire ?

Oui, (sourire), je pensais être capable de déborder mes vis-à-vis, ce n’était pas le cas, alors je suis revenu à l’intérieur pour assurer un peu de continuité et ça a payé et c’est bien.

Le retour de votre entraîneur, Xavier Garboajosa, à Montpellier a-t-il joué dans votre préparation ?

Non, pas spécialement, on n’a pas eu d’approche particulière dans notre semaine de travail. C’était un match comme les autres, il n'y avait pas de questions d’égos individuels à prendre en compte. C’est bien comme ça. Mieux vaut prendre tous les adversaires de la même façon et non pas trier les matchs en fonction du passé ou du futur des uns et des autres.

Top 14 - Xavier Garbajosa entraineur du LOU lors du déplacement à MontpellierIcon Sport

Les non Lyonnais ne vous connaissent pas encore vraiment. Vous êtes un produit de la région Rhône-Alpes, non ?

Je suis de Saint-Savin, je suis passé par Bourgoin qui est à côté, et je suis arrivé à Lyon en Crabos deuxième année, juste avant les espoirs. Puis j’ai fait le centre de formation du Lou. J’ai connu l’équipe de France à sept et l’équipe de France moins de vingt ans, avec la Coupe du monde en Argentine (Il fut champion du Monde en 2019, il était remplaçant pour la finale, derrière Donovan Taofifenua et Vincent Pinto).

L’expérience du sept vous a-t-elle servi pour faire votre trou à quinze ?

Oui, même si c’est différent, les ballons sont moins hauts et on cherche à les claquer pour assurer la possession, mais dans le reste du jeu, et défensivement, on se retrouve avec de vrais « un contre un » avec dix mètres de chaque côté. C’est très amusant. !