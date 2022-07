1. Gabin Villière

Arrivé dans la peau d'un quasi-inconnu en novembre 2020 pour sa première cape face à l'Italie, cet ailier rapide au casque rouge, qui a transperçait le rideau transalpin ce 28 novembre, allait bientôt devenir incontournable. Aujourd'hui, il est tout simplement le meilleur ailier français et du Top 14.

En effet, l'ailier de 24 ans (1,80 m ; 93 kg) a été stratosphérique cette saison, et plus dans le jeu que dans les essais, même s'il en a marqué neuf en 21 matchs, toutes compétitions confondues, et qu'il a fini co-meilleur marqueur du Tournoi côté tricolores. Avec 800 minutes jouées avec son club et le XV de France, il a grandement contribué au grand chelem français et a été l'un des acteurs principaux de la bonne fin de saison toulonnaise. On se souviendra notamment de son triplé contre l'Italie et de son match face à l'Irlande, peut-être le plus important de la saison, où il a été omniprésent pendant 80 minutes.

Top 14 - Gabin Villière (Toulon)Icon Sport

Malheureusement pour lui, sa fin de saison a été quelque peu entâchée par une blessure à la cheville, survenue à la demi-heure de la finale du Challenge européen face à Lyon. Cette finale perdue par les siens n'effacera pas sa saison durant laquelle il a marché sur l'eau et montré tout son potentiel, notamment en équipe de France.

2. Damian Penaud

En numéro 2 de ce classement, qui d'autre ? Meilleur marqueur du Tournoi des Bleus avec Villière (3 essais), Damian Penaud n'en finit plus d'impressionner et de marquer. Sur les 27 matchs (1959 min) qu'il a joué cette saison, Penaud a marqué 20 fois, dont 13 avec son club, rien que ça. Il peut jouer au centre comme sur l'aile et l'a prouvé à de multiples reprises avec Clermont

Damian Penaud ASM ClermontIcon Sport

Le joueur clermontois, dont l'avenir est de plus en plus flou ces dernières semaines, a aussi marqué sept essais en championnat, alors que sa saison a été aussi rythmée par le XV de France et ses échéances (tournées, Tournoi). Et même par les Barbarians britanniques, avec lesquels il a offert un récital à Twickenham, face au XV de la Rose, qui n'a pu que constater les dégâts. De plus, il a surnagé à Clermont et tiré les siens vers le haut alors que l'ASM a été l'ombre d'elle-même.

3. Dillyn Leyds

Avec 1243 minutes jouées et neuf essais marqués toutes compétitions confondues, Dillyn Leyds a été l'un des piliers de la formation rochelaise. Déjà, comment ne pas mentionner son rôle dans la finale de Coupe d'Europe face au Leinster, tant ses combinaisons avec Rhule (une amena d'ailleurs à un essai) ont donné le tournis au défenseurs irlandais, les faisant fatalement céder. Champion d'Europe en titre, il réitère une saison de haute volée en commettant peu d'erreurs dans les derniers gestes. Sa précision combinée à sa vitesse font qu'il s'impose, petit à petit, comme l'un des ailiers les plus fiables du championnat.

Champions Cup - Dillyn Leyds (La Rochelle) face au LeinsterMidi Olympique

4. Juan Imhoff

Alors que les discussions autour de sa prolongation de contrat semblaient prendre une tournure un peu compliqué, le pur-sang argentin a prouvé cette saison, une fois de plus, tout son talent. Et ici, on eut parler de son endurance tant il avale les saisons les unes après les autres : depuis l'exercice 2013-2014, il joue au moins 20 matchs par saison, le total montant parfois jusqu'à 30 en 2015, année de Coupe du monde. Tout ça pour dire qu'à 34 ans, le Racingman (1 85 m ; 90 kg) est toujours présent. Il n'a presque pas perdu de sa vitesse et reste un excellent finisseur, avec neuf essais marqués pendant la saison (5e meilleur marqueur du championnat).

Avec 1678 minutes jouées cette saison, il est d'ailleurs le joueur le plus utilisé du top. Quand on dit qu'il est endurant...

Juan Imhoff - Racing 92Icon Sport

5. Josua Tuisova

Impactant dans le jeu et efficace durant toute la saison, Josua Tuisova est le dernier ailier de la liste. Doté de mensurations particulièrement impressionantes (1,81 m ; 113k g), le puissant ailier fidjien est aussi l'un des joueurs les plus utilisés dans le classement avec 1327 minutes jouées en 26 matchs au cours de la saison.

Souvent utilisé en premier ou deuxième attaquant sur des lancements de jeu lyonnais, il a fait valoir sa puissance à l'impact, si bien qu'il a parfois été placé directement au centre du terrain. Missionné de sonner la charge et de mettre son équipe dans l'avancée, il est champion d'Europe avec Lyon et a retourné quelques défenseurs adverses au cours de la saison. Demandez par exemple à Louis Carbonel ce qu'il a pensé de la qualité de percussion du Fidjien en finale de Challenge Cup, vous verrez...