Pouvez-vous nous présenter le RCT Play ?

C’est une plate-forme digitale vidéo que le RCT propose désormais, depuis la semaine dernière. C’est à la façon de Netflix avec tout un ensemble de contenus. En un sens, c’est presque mieux que Netflix, car en plus de la vidéo à la demande, il y a du live. Et c’est gratuit.

Qu’est-ce que les supporters vont y trouver ?

Le principe est de proposer à nos fans et à tous ceux qui aiment le rugby, notamment dans la région, une offre digitale vidéo. Les internautes vont retrouver, dans le cadre d’une expérience fan dédiée, de nombreux contenus : des directs d’événements sportifs avec les deux matchs amicaux de l’été contre Clermont et Toulouse, peut-être bientôt des retransmissions des rencontres des équipes jeunes, de nos féminines, des événements comme le Super Challenge voire de grandes affiches d’équipes de la région qui ne sont pas diffusées. Il y aura aussi des entraînements ouverts au public comme des rencontres entre le staff et les supporters. Puis il y aura en direct des émissions produites par le RCT, à raison de deux par semaine. Elles seront présentées par Christian Califano. La première, “Dans l’Arène”, sera tournée depuis le stade Mayol, à 50 minutes du coup d’envoi des matchs à domicile et sera retransmise sur les écrans du stade ; la deuxième, “Parce que Toulon”, sera une émission tournée depuis le studio monté au cœur du campus RCT, qui aura lieu tous les mardis, vers 18 heures, avec des joueurs, des entraîneurs, des supporters. Il y aura de quoi s’informer, débriefer les matchs, voir des reportages… Pour les conférences de presse, ce n’est pas décidé.

Et à la demande, que proposez-vous ?

Il y a une dense offre de contenus froids ou à la carte. Il y aura d’abord le replay de nos lives qui seront archivés, et des reportages “inside”, qui seront dispatchés tout au long de la saison.

Une équipe de caméra va tourner en quasi-permanence la vie du club. Chaque semaine, il y aura des pastilles d’une à deux minutes ; tous les 15 jours, il y aura des formats plus longs, avec des entretiens de Christian Califano avec des joueurs, des entretiens entre des joueurs majeurs et des espoirs pour créer un lien entre les générations et faire découvrir les jeunes. Le contenu pourra être ouvert aux clubs environnants. Il y aura aussi des vidéos en langues étrangères, en anglais et en espagnol, pour intéresser les supporters à travers leurs stars (Kolbe, Isa, West…) Ce sera visible partout dans le monde.

Qu’est-ce qui a motivé la création du RCT Play ?

Il y a plusieurs raisons à cela. D’abord, il y a la nécessité pour un club comme le nôtre, qui est un catalyseur de communautés, de nourrir nos fans quotidiennement. Les médias ne peuvent pas s’occuper de tous les clubs à ce niveau-là. Pour nous, cela va aussi être un élément de communication et de développement digital pour conquérir de nouveaux publics, plus jeunes, internationaux, féminins. Ceci afin d’agrandir “la fan base”, ce qui est vital pour l’économie du club.

Avez-vous des objectifs chiffrés ?

Il n'y en a pas de précis. L’idée est d’offrir le service le plus sympa, avec de la valeur ajoutée, pour réunir le plus grand nombre de fans. Il n’y a pas d’enjeu de monétisation immédiat, ni de logique d’abonnement. Peut-être que ce sera le cas si l’on ajoute des programmes… En attendant, on espère avoir plusieurs milliers d’abonnés rapidement, plusieurs dizaines de milliers à terme. Cela voudra dire que la “fan base” s’est élargie.