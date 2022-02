Malgré une prestation très correcte, Pau s’est incliné 29-12 à Montpellier samedi dernier. Quel sentiment ce match vous a-t-il laissé ?

Nous avons fait un bon match, mais on ne s’est pas récompensé dans la zone de marque, car nous n’avons pas été assez tueurs. Du coup, ça ne nous a pas permis de mettre des points et c’est ce qui nous empêche de rester proches d’eux pour espérer l’emporter. Il faut vraiment que, lorsqu’on arrive dans ces zones, on attaque l’adversaire. Il faut que l’on vienne pour breaker avec des soutiens au près, que l’on fasse des passes proches plutôt que des longues passes.

Néanmoins, la performance globale de votre équipe à Montpellier fut intéressante…

Bien sûr ! Elle va nous permettre de continuer à grandir. À l’heure de jeu, nous n’étions menés que de cinq points, 17-12. Après avoir revu le match à la vidéo, on remarque qu’on y va, dans les 22 mètres de Montpellier. Si on arrive à se récompenser, ça fera basculer les matchs.

Depuis le début de la saison, Pau a du mal à ramener des points loin du Hameau. Que manque-t-il à la Section pour mieux s’exporter ?

Il faut que l’on termine les coups dans la zone de finition et qu’on fasse 80 minutes de haute intensité. Nous avons tenu jusqu’à la soixantième face Montpellier. Désormais, il faut tenir jusqu’à la fin.

Vous avez un mois de février chargé. Avant deux grosses réceptions de Toulouse et La Rochelle, quel est le mot d’ordre de votre staff pour le déplacement au Racing, ce week-end ?

Les coachs souhaitent que l’on continue à grandir. Si l’on veut progresser par rapport au match de Montpellier, il faudra que l’on marque lorsqu’on arrive dans la zone de finition.

Le fait d’avoir bien résisté face au MHR vous donne-t-il des idées pour ce week-end ?

Ça nous donne de la confiance, même si on a perdu ! Il faut qu’on se mette dans la tête qu’on est capable de tenir face aux grandes équipes. Maintenant, il faut arriver à faire basculer le match en notre faveur.

Un succès positif face au Racing vous rapprocherait du top 6. Y pensez-vous ?

Franchement, non. On veut faire mieux que le week-end précédent et en ayant cette mentalité d’avancer et de se tirer vers le haut, ça viendra peut-être par la suite.

Personnellement, vous êtes le demi de mêlée le plus utilisé cette saison. Quel regard portez-vous sur votre première moitié de championnat ?

Je trouve que le club avance. Cette première partie de championnat est plutôt positive. Après, c’est dur de parler de soi…

On a l’impression que vous montez en puissance depuis deux saisons…

Plus je joue, plus je suis content. Ce que j’aime avant tout, c’est être bon dans un collectif.

Vous jouez avec Antoine Hastoy depuis de longues saisons. Cette complicité est-elle la clé de la réussite ?

C’est sûr. Ça fait longtemps qu’on joue ensemble. Nous avons fait pas mal de match depuis les espoirs. On se connaît et on a un peu la même vision du rugby.

Cet été, vous avez été appelé chez les Bleus. Aviez-vous été surpris au moment d’être convoqué ?

Oui, j’ai été surpris (rires), mais content. C’est Laurent Labit qui m’avait appelé pour me l’annoncer.

Comment avez-vous vécu cette expérience ?

C’était génial et riche rugbystiquement, au niveau du cadre de vie. J’ai beaucoup appris là-bas et ça m’a apporté beaucoup de fraîcheur.

Cependant, vous n’avez pas joué avec le XV de France. Est-ce frustrant ?

Oui, mais je savais d’où je venais. Y être, c’était déjà énorme et très beau.

XV de France - Clovis Le Bail avant France-GéorgieIcon Sport

Avez-vous encore des contacts avec le staff des Bleus ?

Oui. J’y suis reparti pour la tournée d’automne. Ensuite, Fabien Galthié m’a appelé avant la liste du Tournoi.

Quand on est numéro neuf, avec Antoine Dupont plus qu’installé en équipe de France, est-ce compliqué de se projeter avec les Bleus ?

Je vous avoue que je n’aime pas trop me projeter. En fait, je ne me suis jamais projeté. Je joue au rugby avec Pau. Je veux être le meilleur possible avec la Section et après, ça vient si ça veut venir. Je prends ce qu’il y a à prendre.