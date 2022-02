En attendant une décision officielle, l'ensemble de l'effectif clermontois doit une nouvelle fois se faire tester jeudi matin. Si report il devait bien y avoir, ce serait le deuxième pour les deux équipes cette saison. Clermontois et Bordelais avaient déjà dû faire une croix sur les Boxings Days après que leur rencontre face à Brive et Toulon aient été repoussées. Étant donné que ce remake du dernier barrage du Top 14 devait se jouer dimanche soir, la rencontre entre Biarritz et La Rochelle, prévue le même jour à 18h30, pourrait logiquement être décalée à 21h05, en "prime time".

Pour rappel, sept rencontres de l'élite sont toujours en attente d'être jouées, après des reports liés au Covid-19. La plupart auront lieu le week-end du 12 février. Celles entre Toulon et La Rochelle et entre Toulouse et Montpellier se joueront, elles, le 19 et 20 mars.