Dans cette rencontre, tout s'est joué en première période. 40 minutes durant lesquelles, les Brivistes ont marqué leurs 4 essais et ainsi accroché un précieux point de bonus offensif. Si la Section Paloise a su réagir après avoir pris la marée en tout début de partie, ce fut de courte durée. Trop indisciplinés, trop brouillons et pas assez précis, les coéquipiers d'Antoine Hastoy repartent de Corrèze avec 0 point et une valise bien chargée. Ils n'ont jamais semblé en mesure d'inquiéter des Brivistes sûrs de leur force.

Dès le coup d’envoi, Brive a pris les commandes pour ne plus jamais les lâcher. Après avoir inscrit les deux premiers essais de la rencontre, les locaux menaient 13 à 0 dès la vingtième minute de jeu. Moment choisi par les Palois pour se reprendre et recoller au score, notamment grâce à la botte d’Antoine Hastoy. Mais malgré un score de parité peu de temps avant la mi-temps, Pau ne semblait pas vraiment en mesure d’inquiéter les Brivistes. Les visiteurs se nourrissaient des miettes laissées par leurs adversaires.

Une impression qui s’est confirmée durant les cinq dernières minutes du premier acte. En seulement deux accélérations, le CAB a inscrit pas moins de 14 points pour tourner à la mi-temps avec un matelas confortable de deux essais transformés. Un coup derrière la tête des Palois qui sera fatal.

Du spectacle et puis plus rien

Si la première période a offert du spectacle au public d’Amédée-Domenech ce ne fut pas le cas de la seconde. Cette dernière se résume par une répétition de fautes et de pénalités des deux côtés. D’imprécisions et de ballons tombés qui ont empêché les deux équipes de pouvoir aplatir le moindre essai. Seuls 3 petits points seront marqués par le demi d’ouverture de Brive Enzo Hervé.

Grâce à cette très grosse prestation, les Brivistes font le plein de confiance avant de se déplacer la semaine prochaine du côté de Bordeaux-Bègles. Une semaine après l’exploit face au LOU, les Palois n’ont pas réussi à réitérer une telle performance. Il faudra se ressaisir avant la réception de Montpellier samedi prochain.