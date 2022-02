Un stade plein et du soleil, quoi de mieux comme tableau pour ce 103e derby du Massif central entre Brive et Clermont. Essentiel aux yeux des supporters, ce derby a pris une tournure capitale pour la suite de la saison de l’ASM-Clermont et du CA Brive. Avec des enjeux différents, aucune des deux équipes ne peut se permettre de perdre ce match charnière. Les Corréziens ne pointant qu'à la 12e place, avec trois points d'avance sur la zone rouge. Les Clermontois sont eux 9e à cinq points du top 6.

Et dans ce duel entre voisins, ce sont les Jaunards qui sont mieux entrés dans la rencontre. Les coéquipiers de Sébastien Bezy ont enchaîné les actions dans les 15 premières minutes mettant souvent à la faute des Brivistes dépassés. À force de jouer et de ne pas prendre les pénalités, l'ASM a trouvé la solution. C'est le capitaine Judicaël Cancoriet qui a inscrit le premier essai des siens après une pénaltouhe à 5m (0-10, 7e).

Thompson-Stringer libère Brive

Après avoir fait passer l'orage avec dix points concédés, Brive s'est réveillé. Et c'est sur une brèche trouvée par Guillaume Galletier que Joris Jurand a ouvert le score du côté du CAB. Un essai qui a relancé les Corréziens (7-10, 19e). Libérés, les Brivistes ont envoyé du jeu dans cette deuxième partie de première période. Et sur un maul à 5m, c'est l'ailier Setareki Bituniyata qui a permis à son équipe de passer devant pour la première fois du match (17-10, 35e). Dominé n'est pas gagné, mais Clermont veut remporter ce derby. Et dans les derniers instants du premier acte, Marvin O'Connor a trouvé un trou de souris pour inscrire en coin le deuxième essai de l'ASM. A la pause, les deux équipes sont dos à dos avec un score de 17-17.

Le seconde période a vu les deux équipes jouer énormément dans tous les coins du terrain. Les chocs ont été durs avec des joueurs sortis sur blessure comme Jacobus Van Tonder, Paul Jedrasiak ou encore Mitch Lees. Et à ce jeu débridé, ce sont les Brivistes qui ont trouvé la seule solution dans le second acte. Enzo Hervé, 5m face aux poteaux, a surpris les Clermontois en jouant une pénalité rapidement. Le ballon a vite été écarté pour le pilier Hayden Thompson-Stringer qui a fait chavirer tout un stade (27-20, 60e). L'ASM, brouillonne, a tenté de revenir dans le match, mais la défense des Corréziens a tenu bon jusqu'au bout, porté par les supporters venus en nombre.

Avec ce succès 27 à 20, Brive s'éloigne de la zone rouge. Les Corréziens reviennent à trois points de leur adversaire du jour. Du côté des Clermontois, cette défaite à zéro point les éloigne du Top 6. L'ASM compte neuf points de retard sur le dernier qualifiable, Toulouse.