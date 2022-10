Bordeaux-Bègles - Toulouse 2019 : la plus lointaine

Que pouvait-il arriver aux Girondins ? Lors d’une belle après-midi de mai 2019, la bande à Baptiste Serin avait mis le feu à Chaban-Delmas en première période. 36-7 à la pause, un doublé de George Tilsley et un écart normalement insurmontable. Mais les Toulousains ont ensuite retrouvé leur feu sacré et ont totalement retourné la rencontre. Portés par cinq essais dans le second acte, dont deux doublés de Bonneval et Ramos, les Rouge et Noir ont profité des 17 pénalités (!) concédées par l’UBB en deuxième période.

Score final 36-43. Les Girondins ont complètement sombré, offrant une sortie par la petite porte à Serin, qui disputait son dernier match sous le maillot bordelais. Un come-back de vingt-neuf points qui reste à ce jour le record en Top 14.

Top 14 - Arthur Bonneval (Toulouse)Icon Sport

Pau - Perpignan 2022 : vitale pour le maintien ?

La première journée de cette saison donnait un premier affrontement entre deux candidats au maintien. Au stade du Hameau, l’USAP a commencé fort sa saison en prenant les commandes de la rencontre. Après une première période fermée (3-0 pour Pau), les arrières catalans ont mis le feu au Béarn avec deux essais en dix minutes. Menés 14-6 jusqu’à la 74ème minute, la Section s’est réveillée en toute fin de rencontre. Jordan Joseph, dans son plus pur style de démolisseur, redonnait espoir aux Palois avant que Zack Henry n’offre le succès à ses coéquipiers à la dernière minute (16-14). Cinq minutes aussi dantesques que capitales dans la lutte pour le maintien à suivre cette saison.

Top 14 - Zack Henry (Pau) et les Palois célèbrent la victoire contre PerpignanIcon Sport

Bordeaux-Bègles - Clermont 2016 : les jeunes clermontois se réveillent

Retour en Gironde où les Bordelais s’étaient déjà sabordés en 2016, face à Clermont. Comme face à Toulouse, l’UBB réalisait une première période autoritaire consolidé par un essai de Berend Botha offrant un cinglant 19-0 aux Grenats dès la 44ème minute. Avec une équipe remaniée, l’ASM a trouvé la force de se révolter grâce au pied de Patricio Fernandez et les crochets du tout jeune Alivereti Raka. En trois minutes, l’Argentin et le Fidjien ramenaient les Jaunards à cinq points des Girondins. Une remontée fantastique finalement conclue par Wesley Fofana à la 74ème minute. En trente minutes, Clermont a remonté son retard pour finalement s'imposer 24-19.

Top 14 - Patricio Fernandez (Clermont)Icon Sport

Bordeaux-Bègles - Toulouse 2012 : les jeunes bordelais ont payé leur insouciance

Retour à Bordeaux. En octobre 2012, l’UBB fêtait sa deuxième saison dans l’Élite après sa montée en 2011. Un soir d’octobre, les Bordelais recevaient le champion toulousain et réalisent, une nouvelle fois, une première partie de rencontre parfaite. Blair Connor et Metuisela Talebula régalaient la Gironde grâce à leurs appuis, donnant 19 points d’écart aux Grenats (29-10) à la 58ème minute.

Complètement dépassés, les Toulousains sont même passés tout proche d’un essai de Felix Le Bourhis. Une occasion manquée et fatale pour l’UBB. Les Rouge et Noir sont revenus grâce à la vitesse de Timoci Matanavou avant que le champion ne coiffe l’UBB au poteau… à la 86ème minute sur un essai de pénalité. Victoire 34-32 de Toulouse.

Clermont - Biarritz 2011 : le champion attendra pour mourir

Cette remontada n'est pas la plus lointaine mais elle s'est produite en barrage du Top 14 2010-2011. Un an après son premier Brennus, Clermont retrouve le BO au Michelin et passe à côté de sa première période. 17-3 à la pause, Yachvili et Peyrelongue se sont chargés de mystifier la défense auvergnate. Un coup de tonnerre à Clermont, réputé pour sa solidité à domicile. Mais les hommes de Vern Cotter se rebiffent dans le second acte grâce à un essai plein de malice de Brock James à la 58ème minute.

Le tournant de la rencontre pour les Auvergnats, qui grâce à Lapandry et Malzieu, ont éteint la furia basque, rejoignant ainsi Toulouse en demi-finale. Score final, 27-17.

Top 14 - Brock James (Clermont)Icon Sport